Šok za poslušalce! Deželak napovedal umik: »Tega ne zmorem več!«

V jutranjem programu je udarilo kot strela z jasnega. Miha Deželak, obraz in motor ene najbolj prepoznavnih dobrodelnih akcij pri nas, je napovedal, da ne bo več glavni akter akcije Deželak junak. Ne zato, ker bi se umikal od ljudi ali od otrok, prav nasprotno. Poudaril je, da bo akcijo še naprej podpiral z vsem srcem, a da preprosto ne zmore več biti v prvi bojni liniji.

V dolgem in čustvenem govoru je razkril, da mu »zadnje čase po glavi hodi kar nekaj stvari«. Spomnil je na začetek, ko je pred desetimi leti s skirojem dobrodelno prevozil pot iz Goričkega v Piran. Takrat je bila to drzna ideja, ki je rasla leto za letom – in s tem je raslo tudi spoznanje, ki zaboli: otrok, ki potrebujejo pomoč, je veliko. Akcija je v vseh teh letih postala simbol poletja, upanja in solidarnosti, a cena je bila visoka. Deželak je odkrito priznal, da je lani začutil, da ne zmore več fizičnih in psihičnih naporov, ki jih takšna vloga prinese. »Ne bom več v prvi vrsti, ker tega ne zmorem več,« je dejal in se zahvalil za vse trenutke, ki jih je doživel na poti.

Kdo bo novi Deželak?

A ob tem ni bilo slišati predaje, prej odločnost, da se zgodba nadaljuje. Deželak si želi dostojnega naslednika. Nekoga, ki bo prevzel vodilno vlogo in postal novi 'paradni konj' akcije. Sam pa obljublja, da bo ostal največji zaveznik: 'prvi motivator' novega junaka, ki bo stopil naprej. Najpomembnejše sporočilo je bilo jasno: otroci pomoč še vedno potrebujejo, zato se Dežela junakov nadaljuje. Konec maja je napovedal novo izvedbo akcije, ki bo dobila tudi novo osrednje ime, in poslušalce prosil, naj predlagajo, kdo bi to vlogo lahko dostojno zastopal. Med predlogi se je najpogosteje pojavilo ime radijskega voditelja in gasilca Matica Hercega, a je Denis Avdić jasno povedal, da Herceg zaradi zdravstvenih težav naloge ne bo mogel prevzeti. Miha Deželak tako stopa korak nazaj – ne iz akcije, ampak iz prve vrste. In vprašanje, ki zdaj visi v zraku, je preprosto in veliko: kdo bo dovolj močan, da prevzame krmilo, in dovolj srčen, da ga ne bo spustil?