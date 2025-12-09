Šok za RTV: Miha Šalehar odhaja!

V nedavno objavljenem osnutku Programsko-produkcijskega načrta RTV Slovenija za leto 2026 je v razdelku, namenjenem programu Vala 202, mogoče jasno razbrati pomembno spremembo. Pri postavki, ki se nanaša na podkast Mihilizem, je v stolpcu »Načrt oddaj 2026« navedenih 0 epizod, v opombi pa je eksplicitno zapisano »umik oddaje po odhodu avtorja«. Iz zapisanega je nedvoumno razvidno, da v prihodnjem letu produkcija novih epizod ni predvidena. Tudi spletna stran Vala 202 kaže podobno sliko. Tam je kot zadnja objavljena epizoda Mihilizma navedena oddaja z datumom 18. junij 2025, od tedaj pa novih izdaj ni bilo. Ob tem je opazno tudi, da na seznamu avtorjev in sodelavcev, ki so del uredništva Vala 202, Miha Šalehar ni več naveden, kar dodatno potrjuje spremembo njegovega statusa znotraj hiše.

Iz odgovora uredništva RTV Slovenija je razvidno, da se je Miha Šalehar umaknil na lastno željo. V sporočilu so izrazili obžalovanje nad njegovim odhodom in poudarili, da je bil pomemben soustvarjalec programa. Hkrati pa so potrdili, da v letu 2026 ne bo več sodeloval, kar potrjuje, da prekinitev izhaja iz njegove osebne odločitve in ne iz uredniške usmeritve. Kljub tej spremembi osnutek PPN 2026 kaže, da Val 202 ostaja močno zavezan podkastnemu razvoju. Nekateri obstoječi podkasti se celo širijo ali pa ohranjajo v programu stabilno prisotnost. Rožnata dolina ostaja del ponudbe, čeprav z nekoliko manjšim številom epizod. Podkast Šala za starše naj bi v prihodnjem letu dobil več prostora in več epizod kot doslej. Športni podkast oziroma oddaja Tour 202 prav tako ostaja v načrtu in bo, kot kaže, tudi v letu 2026 med stalnicami programa. Vse to nakazuje, da Val 202 svoj podkastni del programa ohranja in razvija, kljub temu da se eden vidnejših projektov, Mihilizem, zaključuje.

Za poslušalce in širšo javnost je pomembno predvsem to, da osnutek dokumenta ne omenja nobene pavze ali morebitne vrnitve, temveč jasno kaže, da je projekt zaključen. Odločitev tako ni začasna, ampak predstavlja dejanski konec ustvarjanja tega formata v okviru radijske postaje. Vprašanja smo naslovili tudi neposredno na Miho Šaleharja, odgovore še čakamo.