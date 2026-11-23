Znani slovenski vplivnež David Milosavljević (Snemalec David) je na družbenih omrežjih presenetil svoje sledilce z novico, da se je razšel s partnerko Karin. A še bolj kot novica o koncu ljubezni je pozornost pritegnil način, kako sta razhod sporočila javnosti. Skupaj sta namreč posnela video, v katerem sta precej nenavadno naznanila, da je njune zveze konec. Ob posnetku je vplivnež zapisal: »Hvala za vse, Karin.«

David Milosavljević- FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

»Nisva si usojena, vsaj trenutno ne«

»Za vas imava eno posebno novico, in sicer ... porok ... narazen greva,« sta začela video, s katerim sta marsikoga verjetno presenetila. Vplivnež je nato pojasnil, da ne gre za potegavščino ali poskus zabavanja sledilcev. »Ni sarkazem, ni šala, narazen greva,« je poudaril in razkril, kaj je botrovalo odločitvi. »Tekom zveze sva ugotovila, da si preprosto nisva usojena. Nisva drug za drugega, vsaj trenutno ne,« je povedal. Kot je pojasnil, se oba spoprijemata z določenimi travmami iz otroštva, na katerih aktivno delata, vendar pri nekaterih pomembnih vprašanjih, povezanih s skupno prihodnostjo, ne najdeta skupnega jezika. »Zato je najboljša odločitev, da se razideva,« je dejal in dodal, da kljub koncu zveze ostajata v dobrih odnosih.

Karin večinoma molčala, na koncu pa presenetila z izjavo

Medtem ko je vplivnež pojasnjeval razloge za razhod, je Karin večino časa molče sedela ob njem. Čeprav sta skupaj sporočila konec zveze, je glavnino pojasnil podal on. Ob koncu posnetka pa je Karin vendarle spregovorila in gledalce pozvala, naj ji sledijo na Instagramu. Nenavadna kombinacija resne novice, sproščenega nastopa in zaključnega poziva k spremljanju družbenega omrežja je dala posnetku precej neobičajen ton. Par je sicer jasno poudaril, da je odločitev o razhodu resnična in da med njima ni zamere. Njuna skupna ljubezenska pot se je tako končala, kot pravita, v prijateljskih odnosih, ob slovesu pa je ostalo tudi vplivneževo kratko sporočilo: »Hvala za vse, Karin.«