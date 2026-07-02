Pretresljiva izpoved slovenskega glasbenika: Kirurg mi je rekel, da imam za pest velik tumor

Priljubljeni gorenjski trubadur Aleksander Mežek je v podkastu Spotkast postregel z odkritosrčno zgodbo o svojem življenju, ki pa skriva tudi izjemno dramatične trenutke. Glasbenik, ki je v svoji karieri doživel marsikaj – med drugim je spoznal celo holivudsko divo Audrey Hepburn –, je tokrat brez dlake na jeziku spregovoril o hudi zdravstveni stiski, s katero se je boril v Veliki Britaniji.

Zdravniki so mu namreč pred časom postavili grozljivo diagnozo, ob kateri bi marsikdo klonil. V telesu so mu odkrili tvorbo, ki je resno ogrožala njegovo prihodnost. Mežek je podrobno opisal tisti srhljivi trenutek iz ordinacije: »... je moral povedati, da žal imam za pest velik tumor, ki je tik pred tem, da prebije steno črevesja. Če se to zgodi, imam šest mesecev življenja. Malo sem razmišljal in on je rekel: 'Mi bi ti radi življenje rešili.' Pogledal sem ga in rekel: 'Življenja mi pa ne morete rešiti.' Takoj se je opravičil in rekel: 'Podaljšal ti ga bom.'«

Kirurg je pokazal neverjetno človeško plat in našemu pevcu zaradi strahu pred poslabšanjem stanja zaupal svojo zasebno telefonsko številko, kar je posebno v tamkajšnjem zdravstvenem sistemu prava redkost. Čeprav so bili tedni po posegu neizmerno naporni in polni trpljenja, je kantavtor zbral moč za boj. Priznal pa je, da je okrevanje trajalo zelo dolgo: »No, tudi s stranskimi učinki sem se še do nedavnega ukvarjal.«

Kot kaže, kljub težkim preizkušnjam slovenski glasbenik ostaja zvest samemu sebi, svojim koreninam in pozitivnemu pogledu na svet.