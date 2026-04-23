Šokantna izpoved znane Slovenke: »Skoraj sem umrla zaradi alkohola!«

Znana slovenska vplivnica Sara Povše je brez olepševanja razkrila temno poglavje svojega življenja. V odprtem pogovoru s sledilci je priznala, da jo je alkohol skoraj stal življenja. »Pika na i je bila, ko sem skoraj umrla od alkohola,« je povedala in dodala, da se je prav zaradi tega odločila, da pijači za vedno obrne hrbet. Njena izpoved je sprožila val odzivov, predvsem pa odprla iskren dialog o nevarnostih pretiranega pitja.

Izgubljena v alkoholu: brez spomina, brez nadzora

Sara, ki jo mnogi poznajo tudi kot sovoditeljico podkasta A lahko to ostane med nama?, ki ga ustvarja z Lucijo Burgar, je razkrila, da so bili njeni popivanja pogosto povsem brez nadzora. S partnerjem sta se večkrat napila do te mere, da ni vedela, kje je. »Včasih sem bila tako pijana, da so me neznanci vozili k mami, čeprav nisem več živela doma,« je priznala. Še bolj pretresljivo je njeno pričevanje o festivalu, kjer se je po večdnevnem popivanju zbudila šele, ko so vsi že odšli – brez občutka za čas in prostor.

Zadnji incident pa je bil, kot pravi, dokončen alarm. Sredi zime, ko so temperature padle do -20 stopinj Celzija, je doma spila osem piv, nato pa nepovabljena odšla na zabavo. Zbudila se je brez spomina, z razbitim zobom in težkim moralnim mačkom. Takrat je spoznala, da je šla predaleč. Danes o tem govori odkrito, ne zato, da bi šokirala, ampak da bi opozorila.