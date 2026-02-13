  • Delo d.o.o.
PODKAST REALITY CHECK

Šokantna pripoved Sandija iz Poroke: Koliko je odigral, koliko zaslužil, kdo bi morala biti njegova nevesta ... (VIDEO)

Sandi po zakuhani drami v Poroki na prvi pogled prav nič ne počiva. Prič trenutno ne preganja več, pravi pa, da je še vedno rad tam, kjer so kamere in kjer je film.
Podkast Reality check, gost Sandi Kojić FOTO: Marko Feist
G. P.
 13. 2. 2026 | 08:33
6:01
A+A-

Po snemanju Poroke je Sandi Kojić kar nekaj časa preživel v Los Angelesu, a ljudje niso pozabili nanj - še vedno ga prepoznavajo na vsakem koraku. Tako tisti, ki ga imajo za 'legendo', kot tudi tisti, ki ob pogledu nanj dvignejo obrv.

Norija, za katero sta v letošnji sezoni eksperimenta Poroka na prvi pogled poskrbela Sandi in Viki oziroma Mirsada Santini, ni bila tako nedolžna. Odprla je kar nekaj družbeno perečih problematik. Najprej o osebnih nazorih moških udeležencev eksperimenta glede mesta žensk v družbi, preko strokovnjakov psihologov, ki dogajanja niso pravilno prepoznali in obravnavali, kot tudi glede moralnega nivoja produkcije, ki je odnos z nekaj elementi pravega psihološkega nasilja sploh dopustila. Kako daleč so ustvarjalci oddaj pripravljeni iti, da ustvarijo dramatično oddajo in kako jo pri tem odnesejo tisti tekmovalci, ki se pod psihološkim pritiskom slabše znajdejo, je v prvem delu epizode že pokomentiral strokovnjak za psihodiagnostiko resničnostnih šovov, mag. psihologije Timotej Strnad. Sandi zagotovo ni eden izmed tistih, ki se pod pritiskom zlomijo. Še več, Sandi je precej spreten igralec, ki točno ve, kdaj se v kaj spusti. Kaj je povedal v drugem delu tretje epizode Reality Checka, ki si ga lahko ogledate v videu pod tem odstavkom.

»Gospa, ki me je prepoznala, me v lokalu ni želela postreči«

Čeprav strokovnjak opozarja, da bi bilo potrebno za tekmovalce bolje psihoterapevtsko poskrbeti tudi ob izhodu iz šovov, saj marsikateri izmed njih ni pripravljen na pritisk družbe in medijev, ki ga čaka ob izstopu, sploh če je ta negativen, pa Sandi ni eden izmed teh tekmovalcev. Poroka na prvi pogled je bila že njegov tretji resničnostni šov. Po Dvoru leta 2011 je leta 2019 kar devet mesecev preživel v srbski Zadrugi. Zadruga, ki velja za enega najbolj norih in krvoločnih tovrstnih šovov, te kot človeka povsem spremeni, pove v nadaljevanju. Kontroverznost ima svoje posledice, v Ljubljani se mu je namreč zgodilo, da mu v lokalu niso želeli postreči kave. »Sem pač odšel ven,« pove in doda: »Ljudje zato gledalo reality šove, da se počutijo boljši od tebe.« To povsem razume in presenetljivo mirno tudi pove. Psihologija, ki je osnova za dogajanje v tovrstnih šovih, je Sandiju povsem jasna. Marsikdo je namreč ob ogledu šova mislil, da je Sandi nekdo, ki »nima prav veliko v glavi«. Dejstvo je, da zelo dobro ve, kaj počne - tudi zgražanje ljudi je zanj samo eden izmed načinov, kako se v takem projektu pač privabi gledalca.

image_alt
Koliko so reality šovi zrežirani? »Z razlogom nenehno videvamo ene in iste obraze, ne prijavljajo se sami« (VIDEO)

Naj vam bo všeč ali ne, Sandi zelo dobro ve, kaj pomeni biti del industrije resničnih šovov. FOTO: Planet Tv
Naj vam bo všeč ali ne, Sandi zelo dobro ve, kaj pomeni biti del industrije resničnih šovov. FOTO: Planet Tv

Je Sandi res spal z Milkico, Vikijino pričo?

Nasprotno od pravkar povedanega kljub temu drži, da je Sandi v eksperimentu Viki res prevaral z njeno pričo Milkico. Vse se je dejansko zgodilo tako, kot je bilo predstavljeno v oddaji, ni bilo ne zrežirano in ne odigrano. Kot je Sandi zaupal Anji v podkastu, pa je bila odločitev, ali naj dogodek razgrnejo pred kamero ali ne, vendarle predmet dogovora s produkcijo - v videu zgoraj pa je Sandi zaupal tudi sočne podrobnosti, kako in kdaj se je srečanje odvilo. Pa še en zelo zanimiv detajl - po prvotnem načrtu naj bi bila par ravno Anja in Sandi. Kako bi se to odvilo, je verjetno bolje, da ne vemo. V nasprotju z Anjo in strokovnjakom mag. Strnadom pa je Sandi pravzaprav z organizacijo slovenskih resničnostnih šovov prav zadovoljen. V nasprotju s tem, kar je doživel v srbski Zadrugi, se mu zdi dogajanje pri nas povsem nedolžno.

image_alt
Sandi iz Poroke na prvi pogled v ekskluzivni osebni izpovedi: »Nisem res baraba, ki sovraži ženske...« (VIDEO)

»Resničnostni šovi so kot zapor«

Sandi je v Zadrugi, ki jo producira srbski TV Pink, od vseh slovenskih udeležencev do zdaj zdržal najdlje. Spomnimo, v šovu je bila istočasno z njim tudi Denise Dame, ki pa je dogajanje sorazmerno hitro zapustila. Povsem običajno je bilo, da so tekmovalci v Zadrugi ostajali po več mesecev ali celo let. Rekorderka naj bi bila v šovu neprekinjeno kar devet let! Takšni ljudje niso več sposobni normalne integracije v družbo, zato so vse kar počnejo, resničnostni šovi. Vzamejo si kak mesec ali dva premora, nato pa prosijo produkcijsko ekipo, naj jih vzame nazaj. Večina jih je na tabletah, še pove Sandi. Tudi to je razlog, da se veliko ljudi v tovrstne šove vrača - ker je to preprosto vse, v čemer so v življenju dobri, produkciji pa to povsem ustreza.

image_alt
Kirill iz Poroke na prvi pogled: »Od strokovnjakov sem želel le, da naju pustijo pri miru« (VIDEO)

V devetih mesecih zaslužil 30.000 evrov

Za konec Sandi še doda, da resničnostni šovi niso prava pot do slave, odobravanja ali kariernega uspeha. Tu pa tam se komu kaj posreči, vendar bolj po naključju. Udeleženci povečini zaslovijo z neprimernim vedenjem, ali pa odidejo ven neopaženi. Redko kdo se proslavi kot dober lik, tu pa ima veliko vlogo tudi montaža. Meni, da je kar nekaj sotekmovalcev iz Poroke pričakovalo, da jih bodo po šovu čakale ponudbe, na tisoče sledilcev na socialnih omrežjih ter pohvale levo in desno. Marsikdo je bil prepričan, da bo postal zvezda, tudi zaradi obljub produkcijske ekipe, ob ogledu zmontirane oddaje pa je bil povsem šokiran. Sandi pravi, da je bil edini šov, ki se mu je finančno mogoče izplačal, tudi daleč najhujši in najbolj destruktiven zanj, to je bila že omenjena Zadruga. Tam je v devetih mesecih zaslužil 30.000 evrov, kar bi bilo dobrih 3300 evrov na mesec. Ni tako slabo, ampak pravi, da ne bi šel več, izkušnja je bila prehuda. Obstajajo službe, kjer je ta denar možno zaslužiti brez, da propadeš kot oseba.

