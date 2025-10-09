  • Delo d.o.o.
POROKA NA PRVI POGLED

Šokantno priznanje Renate iz šova: »Ženo je varal z mano«

O varanju je spregovorila tudi Renata.
Renata Saje FOTO: Planet Tv
Renata Saje FOTO: Planet Tv
A. G.
 9. 10. 2025 | 16:25
2:04
V eksperimentu Poroka na prvi pogled letos sodeluje tudi energična dolgolaska brez dlake na jeziku Renata Saje, ki se je poročila z Andrejem Štrkom. V eksperimentu je pokazala, da je zelo direktna in je ne skrbi, kaj si o njej mislijo drugi. 

Kot smo pisali, je v šovu završalo zaradi Sandija Kojića, ki je bil sprva navdušen nad svojo ženo Viktorijo Santini – Viki​, nato pa je svoj pogled usmeril proti njeni prijateljici in priči Milki in z njo končal v postelji. Na incident se je odzvala udeleženka Anja Rijavec, njene besede so močno odmevale, saj je omenila celo zlorabo.

Tudi energična Renata je na družbenem omrežju Instagram komentirala dogajanje na drugi skupni večerji in prve drame, ko je Sandi vsem priznal, da je bil z drugo. Seveda je Viki povedala svoje mnenje.

»Če bi mož meni rekel, da je bil pri drugi, bi mu rekla; 'danes zapuščam ta eksperiment'. Pika! Dejstvo je, da ženska v takem primeru partnerju ne more/ne sme dati 'novih priložnosti', ker so se temelji partnerstva že na začetku porušili in bi v nadaljevanju odnosa zagotovo to prevaro vedno znova 'servirala na krožnik'!«

Renata je Viki nasvet dala na podlagi osebnih izkušenj, saj je bila v preteklosti dve do tri leta ljubica, kar jo je bolelo in spremenilo.

»Ko sem 2008 začela svoje dolgoletno partnerstvo, je moj bivši svojo prvo ženo varal z mano. Jaz sem par let bila njegova ljubica. Trpela in prenašala muke in vso kalvarijo tega sveta, a vem, da kasneje niti otrok niti poroka nista rešila teh bolečin, ki sem jih ukoreninila in tiščala globoko v sebi. In vsak najin najmanjši prepir je moj bivši dobil od mene na krožnik besede; da je lažnivec, da je prevarant, da je manipulator, ja 2/3 leta sem trpela, preden se je odselil od bivše in se odločil z mano živeti, me poročiti.«

Renata SajeodnosiporokaSlovenijaPoroka na prvi pogled
16:15
Novice  |  Slovenija
V NASLEDNJIH LETIH

Država bo za obnovo letalnice v Planici namenila milijone

Sredstva za povečanje letalnice bo zagotovilo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.
9. 10. 2025 | 16:15
16:05
Novice  |  Slovenija
KULINARIČNA POSEBNOST

Gurmani v Tolmin na Frikafest 2025

Frika je v slovenske kraje prišla iz sosednje Furlanije, domovine te jedi.
9. 10. 2025 | 16:05
16:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
DELOVNI NESREČI

Pri razkladanju tovora padel s tovornega vozila, odpeljal ga je helikopter

Policijska uprava Maribor poroča o dveh delovnih nesrečah.
9. 10. 2025 | 16:00
15:44
Šport  |  Tekme
ŠE DRUGIČ

Caruana do šahovske lovorike

Amerika je bila v ekshibicijskem dvoboju prepričljivo boljša od Indije.
Miha Šimnovec9. 10. 2025 | 15:44
15:26
Bulvar  |  Glasba in film
ŽE 12. PO VRSTI

Novi album Taylor Swift podira vse mogoče rekorde

The Life of a Showgirl je že pred izidom postal največkrat predhodno shranjen album na Spotifyu. Izid je pospremil 89-minutni film, ki so ga predvajali v več tisoč kinematografih po svetu.
9. 10. 2025 | 15:26
15:15
Novice  |  Slovenija
O PREŽIVETJU

Janša zafrkljivo nad Mesca: »Minister brez enega samega delovnega dne prakse pač ne ve, kaj so to podatki«

Šef opozicije se je oglasil po sestanku trgovcev in ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
9. 10. 2025 | 15:15

