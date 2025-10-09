Šokantno priznanje Renate iz šova: »Ženo je varal z mano«

V eksperimentu Poroka na prvi pogled letos sodeluje tudi energična dolgolaska brez dlake na jeziku Renata Saje, ki se je poročila z Andrejem Štrkom. V eksperimentu je pokazala, da je zelo direktna in je ne skrbi, kaj si o njej mislijo drugi.

Kot smo pisali, je v šovu završalo zaradi Sandija Kojića, ki je bil sprva navdušen nad svojo ženo Viktorijo Santini – Viki​, nato pa je svoj pogled usmeril proti njeni prijateljici in priči Milki in z njo končal v postelji. Na incident se je odzvala udeleženka Anja Rijavec, njene besede so močno odmevale, saj je omenila celo zlorabo.

Tudi energična Renata je na družbenem omrežju Instagram komentirala dogajanje na drugi skupni večerji in prve drame, ko je Sandi vsem priznal, da je bil z drugo. Seveda je Viki povedala svoje mnenje.

»Če bi mož meni rekel, da je bil pri drugi, bi mu rekla; 'danes zapuščam ta eksperiment'. Pika! Dejstvo je, da ženska v takem primeru partnerju ne more/ne sme dati 'novih priložnosti', ker so se temelji partnerstva že na začetku porušili in bi v nadaljevanju odnosa zagotovo to prevaro vedno znova 'servirala na krožnik'!«

Renata je Viki nasvet dala na podlagi osebnih izkušenj, saj je bila v preteklosti dve do tri leta ljubica, kar jo je bolelo in spremenilo.

»Ko sem 2008 začela svoje dolgoletno partnerstvo, je moj bivši svojo prvo ženo varal z mano. Jaz sem par let bila njegova ljubica. Trpela in prenašala muke in vso kalvarijo tega sveta, a vem, da kasneje niti otrok niti poroka nista rešila teh bolečin, ki sem jih ukoreninila in tiščala globoko v sebi. In vsak najin najmanjši prepir je moj bivši dobil od mene na krožnik besede; da je lažnivec, da je prevarant, da je manipulator, ja 2/3 leta sem trpela, preden se je odselil od bivše in se odločil z mano živeti, me poročiti.«

