Šokantno razkritje Anje iz šova: tole ustvarjalcem oddaje in strokovnjakom ne bo všeč

Anja Rijavec, ki jo lahko spremljamo v šovu Poroka na prvi pogled, je na facebooku objavila dolg zapis. Brez olepševanja je povedala, da jo dogajanje v oddaji vse bolj skrbi – in to zaradi načinov, kako se v šovu prikazujejo odnosi, ki po njenem mnenju nosijo elemente prikritega nasilja.

Anja je na začetku zapisala, da gre za njeno osebno razmišljanje o videnih odnosih na ekranu, ne pa za obtoževanje resničnih ljudi. Prepričana je, da bi oddaja lahko močno prispevala k ozaveščanju o prikritem družinskem nasilju – pa tega ne počne.

Najbolj jo je pretresla situacija med Viki in Sandijem. Pričakovala je jasne meje, obsodbo nedopustnega vedenja ter konkreten nasvet, kako naj se ženska v takšni situaciji zaščiti. Namesto tega je po njenem mnenju Viki prejela pikre komentarje in očitke, da je »pol kriva« oziroma da ji tak odnos očitno ustreza.

»Koliko žensk in otrok je vsak dan v enakem položaju?« se sprašuje Anja, ki ostro izpostavi manko strokovnega posredovanja.

»Strokovnjaki niso prepoznali očitnih vzorcev«

V zapisu je izrazila razočaranje nad odzivom strokovnega dela ekipe. Po njenem ti niso prepoznali tipičnih vzorcev, ki spremljajo nasilne odnose – od izmenjevanja slabih in »popolnih« obdobij, do tega, da žrtve pogosto ne znajo jasno povedati, kaj se jim dogaja.

Odkrito priznava, da je sama ob razkrivanju težkih tem v šovu komaj spregovorila nekaj besed, ker je bila v stresu. Namesto razumevanja je prejela očitke o »skrivanju«.

Med najbolj kontroverznimi deli zapisa je omemba komentarjev, da naj bi si žrtev »zaslužila odziv, ker ne kuha«. Anja je bila nad tem ogorčena, še posebej ker naj bi takšno razmišljanje potrdili tudi v spremljevalni oddaji.

»Velja torej, da nisem človek, ampak predmet, ki si osnovno dostojanstvo zasluži z žensko ustrežljivostjo?« se sprašuje in dodaja, da gospodinjsko delo ni obveznost, temveč dejanje ljubezni – ki ga mora spremljati spoštovanje.

Zakaj je ostala? »Ker spoštujem poklic in ljudi v njem«

Ena najpogostejših kritik, ki jih prejema, je vprašanje, zakaj je v šovu vztrajala, če vse to prepoznava. Odgovor je podala jasno: njeno življenje je močno zaznamovala sestrina bolezen, zaradi česar čuti globoko spoštovanje do zdravstvenih delavcev – tudi do partnerja, ki so ji ga dodelili v šovu.

Priznala je, da so jo v oddajo povabili že trikrat in da sprva sploh ni nameravala sodelovati. Ob koncu Anja poudari, da je namen šova po licenci izobraževalen, a da oddaja tega potenciala ne izkorišča. Zapisala je, da bi lahko ob pravilni strokovni razlagi oddaja pomagala polovici Slovenije – zlasti tistim, ki nasilja ne prepoznajo ali ne vedo, kako iz njega.