ŠOKkast z Juretom Godlerjem: »Polovičarjev in medlih ljudi ne maram!« (VIDEO)

V novi epizodi podkasta ŠOKkast je bil gost pisatelj, voditelj in satirik Jure Godler. V sproščenem, a duhovitem pogovoru je brez olepševanja razkril, kako ustvarja svoje knjige, zakaj se ga politika nikoli ne bo dotaknila in kako zelo ga še vedno navdušuje Mozart. Godler je pred kratkim izdal svojo sedmo knjigo, prvo detektivko z naslovom Mrtvi kot. »Dolgo časa me je bilo strah napisati detektivko, ker pri taki zgodbi mora vse ‘štimati’,« je povedal. Med pisanjem uporablja preprosto uro na navijanje in Pomodoro tehniko, s katero si zagotovi popolno zbranost: »Ko pišem, se popolnoma odklopim od sveta. Če bi čakal na navdih, ne bi nastalo nič,« je razkril.

Politika? Ne, hvala

Čeprav v svojih satiričnih oddajah pogosto secira politično dogajanje, je jasno povedal, da sam v politiko ne bo nikoli stopil: »Nisem človek, ki bi šel delat nekaj, za kar vem, da tega ne bi naredil dobro po svojih standardih. Kuhal ne bom nikoli, v politiko pa tudi ne bom šel.« Ob tem je razkril, da je največji šok v njegovi karieri povzročil Marjan Šarec, ko je napovedal vstop v politiko: »Šok bi bil, če bi rekel, da gre za porno igralca. Če pa reče, da gre za župana, je bilo jasno – vsi smo vedeli, da bo šel.« Spregovoril je tudi o sodelovanju s Sašom Hribarjem in njunem prvem srečanju na hodnikih nacionalke. Razkril je tudi, kako se loteva politične satire in kako so se stvari v zadnjih letih spremenile tudi na tem področju.

20 let življenja je posvetil Mozartu

Godler, znan po svoji strasti do klasične glasbe, je navdušeno govoril tudi o Mozartu: »Če me nekaj res zanima, potem se mi zdi izguba časa delati nekaj napol. Mozart me fascinira že od mladih let.« A čeprav je discipliniran ustvarjalec, zna kdaj pa kdaj tudi popolnoma spustiti vajeti. »Jaz delam vse na polno: če delam, delam na polno, če se sprostim, se sprostim na polno. Polovičarjev in medlih ljudi ne maram,« je priznal s pomenljivim nasmehom.

