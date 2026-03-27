Solze v studiu: Marjetka ni mogla več zadržati čustev, ganila voditeljico Mojco Mavec (VIDEO)

Na materinski dan sta bila gosta oddaje Dobro jutro glasbenika in zakonca Marjetka in Raay Vovk, ki sta v televizijski studio pripeljala tudi svoji mami. Že z izborom gostov je bilo slutiti, da bo pogovor osebno obarvan, Marjetka pa pri tem svojih čustev ni skrivala. Med pogovorom se ji je tresel glas, oči pa so ji oblile solze. Marjetka je, kot pravi, sicer »znana« po tem, da potoči solzico, kar smo lahko videli tudi na njenih koncertih.

»Večkrat kdo reče: ‘A ta se pa spet joka?!’ Sem pač tak človek, da hitro izlijem čustva. Solzice potočim ob velikih in majhnih trenutkih, ob veselih in žalostnih. Ni me sram priznati, da sem jokica in da svoja čustva tudi pokažem. Taka pač sem. In ponosna sem na to,« je povedala in razkrila svojo ranljivo plat.

Marjetka je v studiu sedela s svojimi najdražjimi - soprogom Raayem, taščo in mamo, ko so jo premagale solze. Voditeljici Mojci Mavec je pojasnila: »Jaz sem zelo čustven človek in pol mi ljudje rečejo, da se kar tako neki jokam, ampak pač, kar pride. Zdaj, ko govorim, mi srce že na tisoč razbija in tudi solze mi v oči prihajajo. Tako bom rekla: v življenju iščeš vzornika, ampak ni večjega vzornika, kot je tvoja mama,« je dejala.

Njene besede niso pustile ravnodušnega nikogar v studiu. Voditeljica Mavec je po Marjetkini izpovedi priznala, da so tudi njej stopile solze v oči, Marjetkina mama pa je svojo hčerko ponosno in zaščitniško objela.

Tako mama kot tašča sta v preteklosti že sodelovali na Maraayevi glasbeni poti, pojavili sta se med drugim tudi v videospotih in družinskih posnetkih. »Z nama sta bili ob prvih korakih kariere in pomagali premagovati tremo, danes pa sva ju midva peljala na oddajo Dobro jutro. Poseben dan je za nami. Lepe spomine smo nabrali,« je zapisal Raay in se je jima javno zahvalil za podporo.