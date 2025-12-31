Sonja iz priljubljenega šova priznala, da ji samskost ustreza: »Ni mi do tega, da bi me kdo komandiral«

Ko se luči ugasnejo in kamere odidejo, ostane tisto, kar je v resnici najtežje skriti – praznina, spomini in upanje, da bo življenje vendarle spet steklo naprej. Sonja Hojnik pravi, da ji je sodelovanje v oddaji Ljubezen po domače po težkem obdobju dalo nov zagon – čeprav prave ljubezni tam ni našla. Na njeni kmetiji se je zanjo potegovalo kar sedem kandidatov, ob tem pa se je po dolgem času znova počutila »med ljudmi«. Kot je povedala sama, se je po letih dela v gostinstvu kasneje bolj zaprla v svoj svet, zato ji je druženje s snubci prijalo: »Nasmejali smo se, vsak je bil zabaven. Pridni so bili, pomagali so mi na kmetiji.«

Vzdušje je bilo včasih celo preveč tekmovalno – Sonja se spomni, da so bili nekateri »že kar malo posesivni« in da so se skoraj sprli, kar se ji je pri teh letih zdelo bolj komično kot romantično. Omenja tudi Josipa Antolića, ki ji še danes občasno piše in jo vabi, a dodaja, da je »starejši in ima svoje navade«. Za romantični izlet je izbrala Branka Cveka, ker ji ni deloval vsiljivo: »Ni bilo preveč videti, zato sem ga tudi izbrala, ker ni bil preveč vsiljiv.« Z njim je ostala v prijateljskih odnosih, saj iskric ni bilo: »Morda je bilo prehitro po smrti moža … če z nekom živiš 45 let, je to drugače.«

Danes pravi, da njenega srca ni osvojil še nihče, čeprav se je našel marsikdo, ki je poskusil – tudi na načine, ki ji niso všeč. Jasno pove, da ne verjame v osvajanje prek družbenih omrežij: »Tam sploh ne veš, kdo se skriva za profili, jaz ne verjamem v to.« Bolj ceni pogovor v živo in čisto običajna druženja, obenem pa priznava, da se je na samsko življenje navadila in ji ustreza svoboda: »Jem, kar mi paše, spim, ko mi paše … na stara leta mi ni do tega, da bi me zdaj kdo komandiral.«

Kljub temu oddajo priporoča tudi drugim, ker jo vidi kot posebno izkušnjo in priložnost za nova poznanstva: »Naj se prijavijo, to je ena lepa življenjska izkušnja.« Sama je hvaležna, da je lahko povedala svojo zgodbo in da ji je snemanje pomagalo, da se je pobrala: »… mi je res pomagalo, da sem se pobrala in zbrala moči za delo in življenje.«