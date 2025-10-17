Sonja Javornik ostro nad voditeljico nacionalke: »Mešala je hruške in kozmetiko!«

Sonja Javornik, nekdanja producentka, poznavalka glasbene industrije in avtorica, je v pogovoru za podkast ŠOKkast brez dlake na jeziku spregovorila o svoji novi knjigi Kako zgraditi odnose ter razkrila zakulisje slovenske estrade. Njene besede so odmevale – še posebno ko je jasno izrazila razočaranje nad novinarko Eriko Žnidaršič. Javornikova je odkrito povedala, da jo je zmotilo njeno vodenje oddaje Tarča, ki je obravnavala nedavno medijsko afero v glasbenih vrstah. Po njenem mnenju Žnidaršičeva preprosto ne razume, kako deluje glasbena industrija. »Meni je bilo grozno, ko sem gledala Tarčo, ker je Erika Žnidaršič, ki seveda za razliko od mene ni spremljala glasbene scene in ne ve, kako te stvari grejo ... tam mešala hruške in ... ne koruzo, ampak kozmetiko, nekaj čisto tretjega, stvari, ki sploh niso imele zveze,« je dejala brez ovinkarjenja. Poudarila je, da je šlo v razpravi za zmedo med ustvarjalnimi dogovori in finančnimi razmerji, ki so v industriji pogosto jasno določena že pred začetkom projekta.

Spomin na projekt Lepi Dasa

Sonja je razkrila tudi zanimive podrobnosti iz preteklosti, ko je sodelovala pri projektu Lepi Dasa. Idejo je razvila sama, dala je ime in koncept, pesem pa je bila končana, še preden so določili, kdo jo bo pel. Na koncu je lik upodobil pevec Vlado Pilja, honorar pa so si razdelili pošteno – polovico njej, polovico izvajalcu. »Če smo v nekem projektu skupaj, bodimo vsi skupaj, a ne,« je slikovito opisala takratno sodelovanje in s tem pokazala, da pozna zakulisje glasbene industrije iz prve roke.

O »cancel kulturi« in nenavadnih prioritetah

Javornikova se je dotaknila tudi pojava t. i. cancel kulture, ki po njenem mnenju postaja nevarno orožje za javno linčanje posameznikov zaradi napak. »Ljudem bi morali dati priložnost, da se učijo iz svojih napak,« je poudarila in dodala, da družba pogosto posveča pozornost banalnim sporom, medtem ko so prave težave spregledane: »V času, ko imamo ljudi, ki morajo v službi nositi plenice, ker nimajo odmora za stranišče, je bizarno, da je njihov spor dvignil toliko prahu.«

Pogovor v ŠOKkastu je razgalil Sonjo Javornik v vsej njeni neposrednosti. Govorila je s strastjo, a tudi z izkušnjami človeka, ki je dolga leta ustvarjal v središču slovenske glasbene scene. Jasno je dala vedeti: javne razprave o estradi zahtevajo razumevanje ozadij, ne površnih sodb.