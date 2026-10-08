Sonja Javornik razkrila težko izkušnjo z umetno oploditvijo: »Komaj sem prišla do stanovanja« (VIDEO)

Sonja Javornik je v podkastu Seansa s Tajo spregovorila o eni najbolj osebnih in bolečih izkušenj svojega življenja – o želji po otroku in postopkih umetne oploditve, skozi katere je šla. Povedala je, da otrok ni mogla imeti po naravni poti, zato se je odločila za zdravljenje neplodnosti in umetno oploditev. Kot je razkrila, njeno telo na terapijo ni reagiralo tako, kot bi si želela. »Imela sem umetno oploditev, naredila sem vse. Meni so dajali res maksimalno velike doze,« je povedala. Na vprašanje, zakaj je prejemala tako visoke odmerke, je pojasnila: »Zato, ker jajčniki niso reagirali. Je pa vse ostalo reagiralo.«

Postopki so bili zanjo fizično izjemno naporni. Spomnila se je obdobja, ko je skušala kljub terapijam ohraniti običajen ritem življenja. »Jaz sem šla praktično laufat na Rožnik ali na Šmarno goro, zvečer sem si dala prvo injekcijo in sem komaj prišla do stanovanja,« je opisala. Stranski učinki so bili po njenih besedah zelo izraziti. »Mene so bolele kosti, podplati. Počutila sem se, kot da hodim po iglicah. To je bilo brutalno.«

Sonja Javornik FOTO: Marko Feist

Kljub težki izkušnji danes pravi, da ji največ pomeni zavest, da je naredila vse, kar je bilo v njeni moči. »Vem, da sem naredila vse.« Njena izpoved je v pogovoru razkrila tudi drugo plat postopkov umetne oploditve – ne le željo po otroku, ampak tudi telesno in čustveno obremenitev, ki jo takšni postopki lahko prinesejo.