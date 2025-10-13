Sonja Javornik v ŠOKkastu: Naredila sem vse, da bi postala mama (VIDEO)

Njena poklicna pot sega od prvih člankov v časopisu Delo, ki jih je pisala še kot dijakinja, do vlog predavateljice, pisateljice in komentatorke v priljubljeni oddaji Poroka na drugi pogled. Poklic novinarke je imela že v krvi, saj je bil njen oče novinar pri Delu. Od malih nog je radovedno opazovala, kako vse skupaj poteka. V novem podkastu je beseda tekla tudi o situaciji v novinarskem poklicu in dojemanju tabloidnih medijev med kolegi. Spregovorila je tudi o težavah, s katerimi se soočajo novinarji danes, vključno z zmanjšanimi honorarji in povečanimi delovnimi obremenitvami. Poudarila je, kako se je novinarstvo spremenilo od devetdesetih let, ko so bili časi boljši, do danes, ko je pritisk večji in so pogoji dela težji.

Simona Weiss ji je zamerila pisanje o bolezni

Sonja se je v medijih proslavila kot začetnica tabloidnih medijev pri nas, kar je ne moti. Pisanje o prepoznavnih obrazih pa nima vedno le lepih strani. Tako se je nekajkrat znašla na pragu tožbe ali pa le v konfliktu s kakšno od znanih oseb. Pred leti je pisala o bolezni Simone Weiss in ob tem naletela na negativen odziv pokojne pevke. »Prepričana sem bila, da je to že javno, da lahko pišem o njeni bolezni. Prepričana sem bila, da bo navdušena, kako lepo sem pisala o njej,« je povedala. Z znanimi je zgradila posebne odnose, z nekaterimi so postali pravi prijatelji. Bila je scenaristka dveh dokumentarcev, enega prav o Weissovi in drugega o Desi Muck.

Šest neuspešnih umetnih oploditev

Sonja je iskreno delila svojo izkušnjo z umetno oploditvijo, ki je bila zanjo zelo težka in čustveno naporna. Pojasnila je, kako je šla skozi šest poskusov umetne oploditve in kako je to vplivalo na njeno fizično in psihično zdravje. »Prej so me očitki, da nimam otrok, prizadeli. Zdaj vem, da sem naredila vse, da bi postala mama,« nam je razkrila. Šla je skozi šest umetnih oploditev, ki so bile žal neuspešne, a je kljub temu našla mir in se naučila sprejeti situacijo. Prav o sprejemanju sebe in drugih se je razpisala v njeni novi knjigi z naslovom Kako graditi odnose, kjer je zbrala izkušnje iz svojega življenja. Spregovorila je tudi svoji poroki, ki se je klavrno končala, a je bila pomembna lekcija v njenem življenju.

Miha Hercog, Špela Grošelj, Tanja Kocman in Sonja Javornik komentirajo dogajanje v šovu. FOTO: Zaslonski Posnetek/planet Tv

V sporu na strani Marjetke in Raaya

Sonja je komentirala nedavne medijske afere in pojav t. i. »cancel kulture«, kjer ljudje hitro obsojajo in izključujejo druge zaradi napak. Poudarila je, da bi morali ljudem dati priložnost, da se učijo iz svojih napak, in da bi morali biti bolj strpni in razumevajoči. »V času, ko imamo ljudi, ki morajo v službi nositi plenice, ker nimajo odmora za stranišče, je bizarno, da je njihov spor dvignil toliko prahu,« je dejala. Obregnila se je tudi ob glasbeno industrijo in razkrila, kako je pred leti sodelovala pri projektu Lepi Dasa, njegov lik je takrat upodobil pevec Vlado Pilja.

Spregovorila je tudi o negativnih komentarjih, ki jih prejemajo komentatorji oddaje Poroka na drugi pogled, in o svojem pogledu na odnose v eksperimentu.