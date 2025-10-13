  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PODKAST SLOVENSKIH NOVIC

Sonja Javornik v ŠOKkastu: Naredila sem vse, da bi postala mama (VIDEO)

Sonja Javornik je bila tokratna gostja ŠOKkasta. Iskreno je spregovorila o neuspelih poskusih zanositve, ločitvi in novi knjigi, ki jo je te dni poslala v svet.
Sonja Javornik je prva dama slovenskih tabloidov. FOTO: Marko Feist
Sonja Javornik je prva dama slovenskih tabloidov. FOTO: Marko Feist
Petra Kalan
 13. 10. 2025 | 19:00
3:30
A+A-

Njena poklicna pot sega od prvih člankov v časopisu Delo, ki jih je pisala še kot dijakinja, do vlog predavateljice, pisateljice in komentatorke v priljubljeni oddaji Poroka na drugi pogled. Poklic novinarke je imela že v krvi, saj je bil njen oče novinar pri Delu. Od malih nog je radovedno opazovala, kako vse skupaj poteka. V novem podkastu je beseda tekla tudi o situaciji v novinarskem poklicu in dojemanju tabloidnih medijev med kolegi. Spregovorila je tudi o težavah, s katerimi se soočajo novinarji danes, vključno z zmanjšanimi honorarji in povečanimi delovnimi obremenitvami. Poudarila je, kako se je novinarstvo spremenilo od devetdesetih let, ko so bili časi boljši, do danes, ko je pritisk večji in so pogoji dela težji.

Simona Weiss ji je zamerila pisanje o bolezni

Sonja se je v medijih proslavila kot začetnica tabloidnih medijev pri nas, kar je ne moti. Pisanje o prepoznavnih obrazih pa nima vedno le lepih strani. Tako se je nekajkrat znašla na pragu tožbe ali pa le v konfliktu s kakšno od znanih oseb. Pred leti je pisala o bolezni Simone Weiss in ob tem naletela na negativen odziv pokojne pevke. »Prepričana sem bila, da je to že javno, da lahko pišem o njeni bolezni. Prepričana sem bila, da bo navdušena, kako lepo sem pisala o njej,« je povedala. Z znanimi je zgradila posebne odnose, z nekaterimi so postali pravi prijatelji. Bila je scenaristka dveh dokumentarcev, enega prav o Weissovi in drugega o Desi Muck.

Šest neuspešnih umetnih oploditev

Sonja je iskreno delila svojo izkušnjo z umetno oploditvijo, ki je bila zanjo zelo težka in čustveno naporna. Pojasnila je, kako je šla skozi šest poskusov umetne oploditve in kako je to vplivalo na njeno fizično in psihično zdravje. »Prej so me očitki, da nimam otrok, prizadeli. Zdaj vem, da sem naredila vse, da bi postala mama,« nam je razkrila. Šla je skozi šest umetnih oploditev, ki so bile žal neuspešne, a je kljub temu našla mir in se naučila sprejeti situacijo. Prav o sprejemanju sebe in drugih se je razpisala v njeni novi knjigi z naslovom Kako graditi odnose, kjer je zbrala izkušnje iz svojega življenja. Spregovorila je tudi svoji poroki, ki se je klavrno končala, a je bila pomembna lekcija v njenem življenju.

Miha Hercog, Špela Grošelj, Tanja Kocman in Sonja Javornik komentirajo dogajanje v šovu. FOTO: Zaslonski Posnetek/planet Tv
Miha Hercog, Špela Grošelj, Tanja Kocman in Sonja Javornik komentirajo dogajanje v šovu. FOTO: Zaslonski Posnetek/planet Tv

V sporu na strani Marjetke in Raaya

Sonja je komentirala nedavne medijske afere in pojav t. i. »cancel kulture«, kjer ljudje hitro obsojajo in izključujejo druge zaradi napak. Poudarila je, da bi morali ljudem dati priložnost, da se učijo iz svojih napak, in da bi morali biti bolj strpni in razumevajoči. »V času, ko imamo ljudi, ki morajo v službi nositi plenice, ker nimajo odmora za stranišče, je bizarno, da je njihov spor dvignil toliko prahu,« je dejala. Obregnila se je tudi ob glasbeno industrijo in razkrila, kako je pred leti sodelovala pri projektu Lepi Dasa, njegov lik je takrat upodobil pevec Vlado Pilja.

Spregovorila je tudi o negativnih komentarjih, ki jih prejemajo komentatorji oddaje Poroka na drugi pogled, in o svojem pogledu na odnose v eksperimentu.

Več iz teme

Sonja JavornikmedijiljubezenločitevknjigamaterinstvoodnosiŠOKkast
ZADNJE NOVICE
19:56
Premium
Novice  |  Slovenija
GORNJI PETROVCI

Župan z rekordnim stažem izgubil mandat: pristal za rešetkami

Svetniki Gornjih Petrovcev na Goričkem odločili o prenehanju mandata. Franc Šlihthuber je pravnomočno obsojen na štirinajst mesecev zapora.
Andrej Bedek13. 10. 2025 | 19:56
19:27
Novice  |  Slovenija
BREZ DLAKE NA JEZIKU

Klakočar Zupančičeva spet dviguje prah! Tokrat o ženskah, splavu in partizankah

Besede prve dame DZ na slovesnosti ob 82-letnici prvega kongresa ženske protifašistične zveze odmevajo.
13. 10. 2025 | 19:27
19:03
Novice  |  Svet
MIROVNI POGOVORI

Bo vojne kmalu konec? V Egiptu podpisali deklaracijo o miru v Gazi

»To je čudovit dan za svet, čudovit dan za Bližnji vzhod,« je ameriški predsednik Donald Trump dejal pred podpisom dokumenta.
13. 10. 2025 | 19:03
19:00
Bulvar  |  Domači trači
PODKAST SLOVENSKIH NOVIC

Sonja Javornik v ŠOKkastu: Naredila sem vse, da bi postala mama (VIDEO)

Sonja Javornik je bila tokratna gostja ŠOKkasta. Iskreno je spregovorila o neuspelih poskusih zanositve, ločitvi in novi knjigi, ki jo je te dni poslala v svet.
13. 10. 2025 | 19:00
18:55
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
INCIDENT

Drama v bolnišnici! Iz žepa potegnil nož, napadel zdravnika in še enega moškega ter se zabodel

Policisti še preiskujejo dogodek.
13. 10. 2025 | 18:55
18:29
Novice  |  Svet
LUKAŠENKO IN ZELENSKI

Putinov kolega ima srhljivo opozorilo: »Ukrajina bi lahko izginila kot država. Problem je on«

Meni, da bi se moral ukrajinski predsednik umiriti.
13. 10. 2025 | 18:29

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

V dvoje je lepše

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Počutite se deset let mlajši! 5 načinov, kako vam lahko termalni oddih spremeni telo in um

Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Slovenska podjetja beležijo neverjetne uspehe

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

V dvoje je lepše

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Počutite se deset let mlajši! 5 načinov, kako vam lahko termalni oddih spremeni telo in um

Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Slovenska podjetja beležijo neverjetne uspehe

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: gradbeno lepilo, ki preživi vse

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z novim mejnikom

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Razno
Podjetništvo

Podjetniki, pozor! Tu boste dobili celovito podporo na vaši podjetniški poti

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki