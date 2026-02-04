Šou domov obeležil štiri leta nepozabnih trenutkov

Pred štirimi leti sta se 1. februarja Robert Roškar in takratna sovoditeljica Anja Ramšak prvič javila iz mobilnega studia v Vuhredu in začela novo radijsko poglavje, oddajo Šou domov. Od tistega februarskega popoldneva leta 2022 se je v Šou domov zvrstilo nešteto nepozabnih trenutkov – terenskih dogodivščin, zabavnih izzivov, smešnih prigod in seveda pristnih pogovorov s poslušalci. Oddaja je hitro postala stalnica na poti domov in sinonim za sproščeno popoldansko druženje. Danes velja za eno najbolj spremljanih popoldanskih radijskih oddaj pri nas, k temu pa močno prispevajo tudi zanimivi gostje, ki pogosto poskrbijo za povsem nepričakovane in spektakularne prihode v studio. Eden najbolj odmevnih je bil prihod Damjana Murka, ki se je v oddajo pripeljal kar v spremstvu reševalcev in s svojo teatralnostjo poskrbel za pravi šok ter obilico smeha.

Nova voditeljica Zala Perlič

V štirih letih so se zgodile tudi spremembe. Anja Ramšak se je pridružila jutranji ekipi Denis Avdić Showa, Robert Roškar pa je ostal zvest popoldanskemu terminu, tam pa se mu je pred kratkim pridružila nova sovoditeljica – mlada in energična Zala Perlič. Prav ona je bila na dan obletnice zadolžena za posebno presenečenje. V studio je namreč prinesla slavnostno torto, na kateri je ponosno kraljevala fotografija Roberta Roškarja, Zala pa je poskrbela, da na sladki mojstrovini ni manjkala niti njena podoba. Praznično vzdušje je hitro napolnilo studio, saj so se Robertu in Zali pridružili še drugi sodelavci ter ustvarjalci oddaje, ki že štiri leta soustvarjajo Šou domov. »Poslušalci lahko tudi v prihodnje računajo na dobro glasbo, sproščene pogovore in obilico smeha – točno takšnega, ki že štiri leta spremlja ljudi na poti domov,« sporočajo ustvarjalci oddaje.

Robertu Roškarju se je pred kratkim pridružila nova sovoditeljica – mlada in energična Zala Perlič. FOTO: DARJA ŠTRAVS TISU