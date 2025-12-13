Šov Ljubezen po domače končan, v zaključni oddaji tekle solze. Kdo je ostal skupaj?

Danes je bila na sporedu zadnja oddaja letošnje sezone šova Ljubezen po domače. Nekateri v tej sezoni niso našli svoje življenjske sopotnice oziroma sopotnika, drugi pa so imeli več sreče. Mirko Kocjančič in Nataša Masten v zadnji oddaji nista zapirala vrat svoje skupne prihodnosti in sta jih pustila še odprta. Par pa sta v letošnji sezoni postala Dejan Ponikvar in Patricija Salobir. Da je med njima preskočila iskrica, je bilo videti tudi v zadnji oddaji.

Dejan v zadnji oddaji ni skrival navdušenja nad tem, kar se mu je v oddaji zgodilo. »Nikoli si nisem predstavljal, da bom spoznal Patricijo, da se bom zaljubil,« je povedal in dodal, da je srečen. Navdušena je bila seveda tudi Patricija, ki ji je med gledanjem izsekov oddaje šlo na jok. »Jaz mislim, da je bila to ljubezen na prvi pogled, ker kaj takega še nisem nikoli doživela,« je povedala.

Tudi Mirka ganilo do solz

Pri Mirku in Nataši se je v oddaji zdelo, da je njuna nadaljna skupna pot možna. »Mislim, da sva na pravi poti. Delava na tem,« je povedala Nataša, njene besede pa je potrdil tudi Mirko, ki je dejal, da imata zdaj čas za sebe. »Nama je lepo,« je povedal. Tudi njima so v zadnji oddaji predvajali njune skupne trenutke in ti so Mirka ganili do solz. V času snemanja zadnje oddaje očitno nista živela skupaj. »To zdaj v tem trenutku je čisto v redu, tako kot je, da sva vsak v svojem koncu, ker imava vsak svoje obveznosti in pogovarjava se tudi o drugih zadevah. Ampak zaenkrat je to samo pri besedah in mislim, da bo trajalo še nekaj časa, da bova to udejanjila,« je povedala Nataša