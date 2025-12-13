  • Delo d.o.o.
ISKANJE LJUBEZNI

Šov Ljubezen po domače končan, v zaključni oddaji tekle solze. Kdo je ostal skupaj?

Letošnja sezona je bila še posebej uspešna za Dejana Ponikvarja in Patricijo Salobir, ki sta postala par.
Patricija Salobir in Dejan Ponikvar FOTO: Voyo/zaslonska slika
Patricija Salobir in Dejan Ponikvar FOTO: Voyo/zaslonska slika
M. J.
 13. 12. 2025 | 22:20
 13. 12. 2025 | 22:35
2:01
A+A-

Danes je bila na sporedu zadnja oddaja letošnje sezone šova Ljubezen po domače. Nekateri v tej sezoni niso našli svoje življenjske sopotnice oziroma sopotnika, drugi pa so imeli več sreče. Mirko Kocjančič in Nataša Masten v zadnji oddaji nista zapirala vrat svoje skupne prihodnosti in sta jih pustila še odprta. Par pa sta v letošnji sezoni postala Dejan Ponikvar in Patricija Salobir. Da je med njima preskočila iskrica, je bilo videti tudi v zadnji oddaji.

Dejan v zadnji oddaji ni skrival navdušenja nad tem, kar se mu je v oddaji zgodilo. »Nikoli si nisem predstavljal, da bom spoznal Patricijo, da se bom zaljubil,« je povedal in dodal, da je srečen. Navdušena je bila seveda tudi Patricija, ki ji je med gledanjem izsekov oddaje šlo na jok. »Jaz mislim, da je bila to ljubezen na prvi pogled, ker kaj takega še nisem nikoli doživela,« je povedala.

Tudi Mirka ganilo do solz

Pri Mirku in Nataši se je v oddaji zdelo, da je njuna nadaljna skupna pot možna. »Mislim, da sva na pravi poti. Delava na tem,« je povedala Nataša, njene besede pa je potrdil tudi Mirko, ki je dejal, da imata zdaj čas za sebe. »Nama je lepo,« je povedal. Tudi njima so v zadnji oddaji predvajali njune skupne trenutke in ti so Mirka ganili do solz. V času snemanja zadnje oddaje očitno nista živela skupaj. »To zdaj v tem trenutku je čisto v redu, tako kot je, da sva vsak v svojem koncu, ker imava vsak svoje obveznosti in pogovarjava se tudi o drugih zadevah. Ampak zaenkrat je to samo pri besedah in mislim, da bo trajalo še nekaj časa, da bova to udejanjila,« je povedala Nataša

Nataša Masten in Mirko Kocjančič FOTO: Voyo/zaslonska slika
Nataša Masten in Mirko Kocjančič FOTO: Voyo/zaslonska slika

Ljubezen po domačeresničnostni šovDejan PonikvarPatricija SalobirNataša MastenMirko Kocjančičljubezen
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Igra, kjer zmaga tisti z več ničlami

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
Promo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Letni horoskop 2026 napoveduje kozmični preobrat, ki bo stresel temelje vsem zodiakalnim znamenjem.
8. 12. 2025 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kako premostiti finančno vrzel, ko podjetje menja lastništvo ali obliko

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
