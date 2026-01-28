Spektakel pred kranjsko porodnišnico: poglejte, kako je pršel po ženo Marino in dojenčka (FOTO)

Nekateri trenutki v življenju si zaslužijo posebno obravnavo, novopečeni oče pa je to očitno vzel dobesedno. Ko je njegova žena v porodnišnici rodila, se je odločil, da odhod domov ne bo povsem običajen. Pripravil ji je spektakularen odhod z limuzino.

Namesto klasičnega avtomobila se je pred bolnišnico, kot iz filmskega prizora, pripeljala bela limuzina, ki je pričakala mamo in novorojenčka. Dojenček se svoje prve vožnje seveda ni niti zavedal, mama pa je porodnišnico zapustila v udobnih sedežih in s kančkom glamurja, ki ga pred porodnišnicami ne vidimo pogosto.

Ganjenim prizorom so se pridružili tudi v kranjski porodnišnici, kjer so na družbenih omrežjih zapisali: »Moč ženske in rojstvo otroka sta več kot veličastni. Tako veličastno je mož gospe Marine odpeljal domov svojo družino.« Ob objavi so dodali tudi fotografije, ki so se hitro razširile po spletu.

Pod zapisom se je vsulo čestitk in komentarjev. Nekateri so bili navdušeni in so zapisali, da je takega očka danes težko najti: »Takega očka se pa mora z reflektorjem iskati. Bodite srečna in zdrava družinica.« Drugi so dodali bolj prizemljen pogled in pripomnili: »Upam, da ji bo enako pomagal tudi ponoči, ko bo dojenček jokal, ko bo bolan – in ne samo za javnost.« Spet tretji so bili kratki in jasni: »Temu se reče mož in oče.« Pojavili pa so se tudi bolj pikri komentarji: »Samo upajmo, da ne bo otroka čez par dni vzel.«

Družini v uredništvu izrekamo iskrene čestitke.

