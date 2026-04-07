Spektakel v Planici: padci, smeh in nepozaben zaključek zime (FOTO)

Velikonočna nedelja je v Planici minila v znamenju izjemnega športno-zabavnega dogodka, ki je po sedmih letih premora znova oživel in navdušil množico obiskovalcev. Legendarna Luža, ena najbolj prepoznavnih in sproščenih zimskih prireditev pri nas, se je ob svoji 20-letnici vrnila kot uradni zaključek smučarske sezone ter še enkrat dokazala, zakaj uživa kultni status.

Dogodek, ki združuje šport, ustvarjalnost, humor in tekmovalnost, je bil prvič izveden leta 2006, nato se je njegova tradicija leta 2019 prekinila. Tokrat sta ga obudila Agencija Extrem in Smučarska zveza Slovenije, ob podpori izvirnih organizatorjev, in ga postavila v simbolno okolje pod Letalnico bratov Gorišek. Prav ta kulisa je dogodku dodala posebno težo in poudarila njegovo vlogo zaključka zime.

Padci s stilom

Osrednji element prireditve je bil velik bazen, postavljen pod letalnico, v katerem so se tekmovalci preizkušali v drsenju po vodni gladini, akrobacijah in izvirnih nastopih. Skoraj 80 udeležencev je s smučmi, snežnimi deskami in različnimi rekviziti poskrbelo za številne atraktivne trenutke, padce s stilom ter navdušenje gledalcev. K odličnemu vzdušju so pripomogli še sončno vreme, glasna podpora občinstva in bogat spremljevalni program. Vodja tekmovanja Taja Gruenfeld iz podjetja Extrem je poudarila, da je bila vrnitev dogodka več kot uspešna: »Mislim, da ne bi mogli Luže bolje vrniti. Lokacija, vreme in energija občinstva so ustvarili izjemno kuliso, tekmovalci pa so nas presenetili z izvirnostjo in pogumom. Veliko nastopov smo letos videli prvič, kar je odlično izhodišče za prihodnje izvedbe.«

Nastop umetnostnih plavalk je poskrbel za eleganten kontrast adrenalinskemu dogajanju.

Dogajanje so dopolnjevali aktivnosti za najmlajše, ki jih je pripravila Smučarska zveza Slovenije, ter posebni nastopi, med drugim umetnostno plavanje in balet na smučeh, ki ga je danes mogoče videti le še ob redkih priložnostih. Posebno težo dogodku je dala tudi zasedba sodnikov, med katerimi so bila znana imena slovenskega smučanja.

Nekdanji vrhunski smučar Jure Košir je poudaril simbolni pomen prireditve: »Luža je že zdavnaj prerasla običajen športni dogodek in postala nekakšen obred zaključka zime, podobno kot kurenti naznanjajo prihod pomladi. Obuditev je bila uspešna, vzdušje je bilo izjemno in upam, da bo to postalo stalnica.« Navdušenja ni skrivala niti Andreja Slokar, ki je prvič sodelovala kot sodnica: »Dogodek me je takoj pritegnil. Upam, da bom prihodnje leto lahko nastopila tudi kot tekmovalka.«

Vrnitev Luže tako ni bila le poklon tradiciji, temveč tudi jasen signal, da ima ta edinstveni dogodek pomembno mesto v slovenskem športnem prostoru. Planica je znova dokazala, da zna povezati vrhunski šport in sproščeno zabavo, Luža pa ostaja simbol nepozabnega slovesa od zime.