Špela Grošelj se je razšla s fantom, bo še lahko komentirala pare v Poroki na prvi pogled?

Kot poudarja, se je razhod zgodil že pred časom, vendar sta se odločila, da ga ne bosta javno izpostavljala. Zveza je trajala nekje eno leto, pred tem pa je bila dolgo samska.

Čeprav je Špela Grošelj samska že kak mesec, je o razpadu zveze prvič spregovorila šele te dni za Žurnal24. Pravi, da je potrebovala čas zase in prostor za predelavo odnosa, stran od oči javnosti. »Z Maretom sva se razšla že pred časom. V tem obdobju sva si dala prostor, da stvari predelava zase. Kar sva imela, je bilo nekaj res posebnega in eno najlepših obdobij mojega življenja. Med nama ostaja lep odnos in spoštovanje, zato tudi po razhodu ostajava del življenja drug drugega. To je za naju zasebna stvar, zato dodatnih komentarjev na to temo ne bova dajala,« je povedala za medij.

Spomnimo, da smo julija lani poročali, da je po več letih samskega življenja pevka znova zaljubljena. Po zadnji zvezi, ki se je zanjo končala spomladi 2020 z Gregorjem Kirschem, je bila na ljubezenskem področju nekoliko zadržana, predvsem pa manj zgovorna v medijih. Čeprav je na družbenih omrežjih sicer odprta in iskrena, je novega partnerja več mesecev skrivala pred javnostjo, prvič pa ga je pokazala konec aprila lani v svojih Instagram zgodbah.

Njeno srce je grel 40-letni Marko Ličen, specialist za marketing v podjetju s področja energetike, ki se ukvarja tudi z osebnim trenerstvom. Par se je spoznal januarja 2025, čeprav sta se bežno poznala že od prej, saj sta v preteklosti obiskovala isti fitnes. Zdelo se je, da sta se resnično našla, a se je njuna skupna zgodba po približno letu dni zaključila.

Miha Hercog, Špela Grošelj, Tanja Kocman in Sonja Javornik so bili komentatorji Poroke na drugi pogled letošnje sezone. FOTO: Zaslonski Posnetek/planet Tv

Bo Špela še najprej specialistka za odnose na televiziji?

Špelo smo sicer imeli zadnja leta bolj kot v njeni glasbeni karieri možnost srečevati kot komentatorko resničnostnega šova Poroka na prvi pogled na Planet TV, kjer je gostila oddajo Poroka na prvi pogled. Njihova naloga je komentirati čustveno in ljubezensko dogajanje v odnosih tekmovalcev, a gledalci so se večkrat radi obregnili, da kot zakleto skorajda nihče od komentatorjev in strokovnjakov v šovu ni v zvezi ali zakonu, da bi lahko o odnosih govoril iz lastnih izkušenj. Z zopet samsko Špelo je sedaj ponovno še en izkušen komentator manj.

Že ob koncu pretekle precej burne sezone šova je Špela na svojem Instagram profilu namignila, da sploh ne ve, če bo še sodelovala v prihodnjih sezonah, hkrati pa trenutno tudi ni znano, ali bo Planet TV Poroko na prvi pogled sploh še snemal. V letu 2026 nove sezone zagotovo ne bo, saj iskanje kandidatov ni v teku, nestabilnosti v strukturi Planeta TV iz začetka leta pa še vedno niso povsem razrešene.