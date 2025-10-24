Špela Grošelj znova udarila po Renati, omenjala sodišče: »Niti v istem stavku nočem biti z njo«

V zadnji komentatorski oddaji Poroka na drugi pogled so se razmere med komentatorji in udeleženko šova Poroka na prvi pogled znova razgrele. Potem ko so že prej razkrili, da so zaradi Renatinih sporočil in opozoril pod velikim pritiskom, so se tokrat odločili, da spregovorijo naravnost, brez zadržkov.

Špela Grošelj je v oddaji razkrila, da so se gledalci že sami spraševali, zakaj so bili v prejšnji epizodi precej zadržani.

»Na spletu sem odprla debato, in sicer Poroka na 3. pogled. Ne bom omenjala pohval, nočem, da se hvalimo, ampak so opazili, da smo se v prejšnji oddaji zelo potegnili nazaj,« je začela.

Renate ima dovolj. FOTO: Tibor Golob

»Če bom zaradi tega na sodišču, bring it on!«

Potem je brez ovinkarjenja pojasnila, zakaj: »Siti smo pritiskov Renate. Dobivamo sporočila in razne grožnje – razen Sonje,« je dodala, »Renata si je izborila teh svojih pet minut slave. Naslonila se je na naša imena. Bilo je toliko člankov na to temo – Renata zagrozila Špeli Grošelj ... in dobila je ta moment. Kar me res žalosti, saj se ne želim pojavljati, ne le v člankih skupaj z njo – niti v istem stavku nočem biti z njo. A glede na to, da je to moja služba, ona je na drugi strani – jo moramo komentirati.«

Miha Hercog je situacijo pospremil s kančkom humorja: »Na sodišču bi se lahko znašla, glede na to, kam je peljalo vse skupaj,«

je šaljivo pripomnil. Grošljeva pa je bila jasna in odločna: »Če se bom pa na sodišču znašla, ker sem rekla, da ne bi šla k njej na astrološko karto, ker imam svojo astrologinjo ... potem pa, dajmo,« je udarno zaključila pevka in dodala, da je bil tokratni uvod v oddajo nujen: »Tale uvod je bil spontan, a morala sem ga dati iz sebe, da se ne bomo več držali nazaj. Poln 'kufer' imam teh njenih groženj!«

Ostali komentatorji, Sonja Javornik, Miha Hercog in Tanja Kocman, so Špeli v studiu prikimavali. Strinjali so se, da se je treba pogovoriti odkrito, saj pritiskov in neprijetnih sporočil s strani Renate ne želijo več prenašati. Tokrat so se odločili, da ne bodo več tiho, v tem slogu pa je potekal tudi preostanek oddaje, saj so brez dlake na jeziku povedali marsikaj, kar so si gledalci pred tem le mislili.