Špela Močnik šokirala gledalce in se poslovila z jutranjega progama (VIDEO)

Za Špelo Močnik se končuje pomembno poglavje televizijske kariere, saj se po dolgih letih poslavlja od oddaje Dobro jutro. Voditeljica, ki je zaradi jutranjega programa leta vstajala ob urah, ko večina gledalcev še trdno spi, je novico danes sporočila kar pred kamerami. »V prihodnje se bomo gledali v kakšnem drugem terminu, ne tako zgodaj, mogoče zvečer,« je dejala. Gledalce je ob tem pomirila, da njeno slovo od jutranjega programa očitno še ne pomeni tudi slovesa od televizijskih zaslonov. »Se gledamo kmalu spet,« je dodala ob koncu. Močnikova je skozi leta postala eden najbolj prepoznavnih obrazov jutranjega programa in stalna spremljevalka številnih gledalcev ob začetku dneva. Njeno slovo zato pomeni precejšnjo spremembo za vse, ki so bili vajeni njenih zgodnjih televizijskih juter. Po dolgih letih budilk sredi noči pa jo, kot kaže, čakajo nekoliko prijaznejše ure.

Kam odhaja, za zdaj ostaja skrivnost

Kaj natančno bo Špela Močnik počela v prihodnje, za zdaj še ni razkrila. Iz njenih besed je mogoče razbrati predvsem to, da jo bomo pred kamerami še videli, le ob drugačnem času. Omenila je celo možnost večernega termina, vendar več podrobnosti gledalcem ni zaupala. Za zdaj tako tudi ni uradne potrditve, katera oddaja oziroma projekt jo čaka. Glede na njeno napoved, da se bodo z gledalci kmalu znova srečali, pa se zdi, da televiziji še ne namerava pomahati v slovo. Za voditeljico bo sprememba gotovo pomenila tudi precej drugačen vsakdan brez nenehnega prilagajanja zelo zgodnjemu začetku oddaje. Gledalci bodo morali medtem počakati, da razkrije, kje in kdaj jo bodo lahko spremljali v novi vlogi. Eno pa je jasno: zaščitni znak jutranjega programa zapira eno poglavje, novo pa očitno že čaka za vogalom.