Špela udarila člana ansambla

Ansambel Žibert te dni predstavlja novo pesem Punca iz Ljubljane, za katero so na več lokacijah po Sloveniji posneli tudi videospot. Ansambel, ki prihaja iz okolice Domžal, je na sceni že več kot 40 let. Seveda ne v sedanji pomlajeni zasedbi, v kateri so Špela Žibert, ki je vodja in pevka, harmonikar Denis Jeras, pevec in kitarist Bor Mohar ter basist in baritonist Peter Lavtar. Ti so nase opozorili nedavno s polko Navihana Špela, posneli pa so tudi videospot za pesem Obljubljal si mi.

Tokrat pa predstavljajo novo polko z naslovom Punca iz Ljubljane, v kateri opisujejo zgodbo vaškega fanta in dekleta iz Ljubljane, med katerima vzklije simpatija na vaški zabavi, ki preraste v ljubezen. Videospot je posnel Timi Krhlanko, v glavni vlogi punce iz Ljubljane pa je kar sama vodja in pevka ansambla Špela, ki ima ob sebi fanta s podeželja, ki ga igra Andrej Pintar. Prav slednji je moral med snemanjem malce potrpeti, saj ga je v enem od zabavnih prizorov dekle »udarilo« z vejo, da je vse skupaj izpadlo čim bolj resnično, pa je moral kitarist Bor vejo držati izven kadra. »A na koncu smo se vsi smejali,« so povedali fantje in dekle.