Spor zaradi termina: želeli vojno, dobili pa dve predstavi (FOTO)

Na Ptuju je bilo kljub hudi zimi, ki je udarila pretekli konec tedna in je kurenti niso najbolje odgnali, precej vroče. Mestno gledališče Ptuj (MGP) te dni zaznamuje 30-letnico delovanja, že teden dni pa se je napovedoval velik škandal, a se na koncu ni uresničil.
Ob ustanovitvi je MGP svojo prvo premiero postavilo z monodramo Govor malemu človeku ptujskega režiserja Sama M. Strelca v izvedbi igralca Vlada Novaka. Premiera je bila 26. februarja 1996. Strelec si je ob 30-letnici zaželel predstavo obuditi na ptujskem odru, vendar je bila v tem času že napovedana premiera predstave Kje je primadona?, nastale v koprodukciji s koprskim gledališčem. Zato je svojo uprizoritev protestno postavil pred gledališče in jo obiskovalcem ponudil brezplačno.
»Pobudo pozdravljam, vse ustvarjalce pa vabim, da pridejo tudi k nam pod streho,« je tihi protest komentiral direktor MGP Peter Srpčič. Predstava Kje je primadona? je izjemna komedija zmešnjav, umeščena v operno gledališče v Clevelandu leta 1934. Vse je pripravljeno na veliki spektakel z največjo zvezdo tistega časa Eleno Firenzi (Sara Gorše), ki pa tik pred nastopom zvezdniško odpove, zato je treba situacijo na hitro rešiti. V skoraj triurnem prepletu zapletov, preobratov in tudi erotičnih namigov se v razkošnem hotelskem apartmaju, scenografsko pod taktirko Marca Juratovca, ob Goršetovi zvrsti še sedem igralcev: Lara Janković (gospa Wyle), Pia Skvarča (Jo), Rok Ličen (Jerry), Blaž Popovski (Pasquale), Igor Štamulak (hotelski sluga), Mak Tepšič (Leo) in Mojca Partljič (Julia).