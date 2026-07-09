Sporne okoliščine izbora MMS!? Flego zanika kuhinjo, SAZAS pojasnjuje

Ko so v portoroškem Avditoriju ugasnile luči 45. festivala Melodije morja in sonca (MMS), se je nad odločevalce usul val očitkov o domnevnem klientelizmu, netransparentnosti in kuhinji. Veliko nagrado sta odnesla Drago Mislej - Mef in Marina Martensson s skladbo Drugačna je le noč, ki jo je napisal Mef (glasba in besedilo), aranžma pa podpisuje Andrea Flego . Prepletanje vlog, v katerem se je znašel slednji – umetniški vodja festivala, član komisije za izbor skladb in aranžer zmagovalne skladbe –, je vzbudilo glasne pomisleke. Padlo je mnogo težkih besed, nekateri glasbeniki so prepričani, da gre za etično sporno ter absurdno ravnanje.

Zmagovalne pesmi ni izbral

Iz javno dostopnega pravilnika festivala izhaja, da član strokovne komisije za izbor prijavljenih skladb oziroma član strokovne žirije ne sme biti oseba, ki je (so)avtor glasbe ali besedila oziroma (so)izvajalec skladbe, prijavljene na razpis. Vendar pa zmagovalne skladbe Flego ni izbral, saj je bil Mef na festival povabljen in je bila skladba zato neposredno uvrščena v tekmovalni del. Sogovornik pojasnjuje, da se določilo pravilnika nanaša na skladbe, prijavljene na javni poziv, ki jih ocenjuje izborna strokovna komisija.

Vendar ta člen ne govori in tudi ne more govoriti o skladbah treh povabljenih izvajalcev oziroma avtorjev, ki so obenem prejemniki posebnih nagrad MMS Legenda, MMS Avtor in MMS Bodočnost. Te skladbe namreč ne gredo skozi sito izborne komisije, temveč so v skladu s pravilnikom neposredno uvrščene na festival. Ta določa: »Organizacijski odbor in umetniški vodja festivala povabita k sodelovanju tri avtorje ali izvajalce, ki so obenem tudi prejemniki treh posebnih nagrad.« Takšna praksa velja že od leta 2024.

Goran Šarac, Dare Kaurič in Andrea Flego - Effe

»V nadaljevanju festivala pa jaz ne morem glasovati niti za povabljene skladbe niti za ostale. O dodelitvi dveh edinih nagrad, ki imata tudi simbolično finančno vrednost (veliko nagrado festivala in nagrado Danila Kocjančiča za obetavnega avtorja ali izvajalca), umetniški vodja nima prav nobene besede, saj nisem in ne smem biti član strokovne žirije ter ne glasujem, ker nisem del občinstva, televotinga ali radijskih postaj. Vsa ta glasovanja nadzoruje notarka. Natolcevanja, da lahko iz nekih skritih interesov vplivam na vse naštete, vključno z njo in uredniki dvanajstih med seboj zelo različnih radijskih postaj, ter tako izkrivim rezultate, so zgolj zlonamerne blodnje,« odgovarja Flego in dodaja: »Imena članov strokovne žirije in radijskih postaj v žiriji so vsa javno objavljena, zato lahko vsakdo njih vpraša, ali so bili kakor koli manipulirani ali izigrani.«

Aranžer ni vedno tudi avtor V Združenju SAZAS pojasnjujejo, da je pri razumevanju vloge aranžerja treba ločiti med avtorskopravnim in glasbenim pomenom izraza. »V avtorskopravnem smislu je aranžer oziroma avtor glasbene priredbe tisti, ki na podlagi že obstoječega glasbenega dela ustvari priredbo in s tem novo avtorsko delo. Tak avtor je soavtor prirejenega dela in se v evidenco vpisuje kot avtor priredbe (oz. aranžer), če je bila priredba izdelana z ustreznim soglasjem avtorjev oziroma drugih imetnikov pravic izvirnega dela. V nasprotnem primeru pravica na priredbi ne nastane.« V glasbeni praksi pa se izraz »aranžer« pogosto uporablja tudi za osebo, ki orkestrira ali oblikuje zvočno podobo skladbe, ki še nastaja in še ni bila objavljena. »V takem primeru pa ne gre za glasbeno priredbo že obstoječega dela in takšno delo nima aranžerja. Če je takšen ustvarjalni prispevek dovolj izviren, se njegov avtor šteje za enega od skladateljev oziroma soavtorjev izvirnega glasbenega dela. Ali posamezen prispevek predstavlja avtorsko delo, je odvisno od njegove ustvarjalne narave, o tem pa se praviloma dogovorijo sami avtorji," odgovarjajo. Hkrati pa v praksi izraz aranžer pogosto označuje tudi osebo, ki sodeluje pri nastajanju izvirne skladbe in oblikuje njeno zvočno podobo. V tem primeru se lahko njen ustvarjalni prispevek šteje za soavtorstvo izvirnega glasbenega dela, če je dovolj izviren. »Ali posamezen prispevek predstavlja avtorsko delo, je odvisno od njegove ustvarjalne narave, o tem pa se praviloma dogovorijo sami avtorji. Pri delih, ki nastajajo v sodelovanju več avtorjev, se avtorji med seboj dogovorijo, kdo je s svojim ustvarjalnim prispevkom ustvaril avtorsko delo in kakšni so njihovi deleži,« nam je odgovoril SAZAS.

Flego pojasnjuje, da ni soavtor zmagovalne skladbe. »Avtor besedila in glasbe je v celoti Drago Mislej - Mef, kar je razvidno tudi iz priložene dokumentacije, oddane skupaj s skladbo.« Kot dokaz nam je posredoval Mefovo elektronsko sporočilo z 22. marca letos, v katerem mu je ta nekaj pred polnočjo prvič poslal besedilo pesmi skupaj s prvim, še nekoliko daljšim domačim zvočnim posnetkom osnutka skladbe z akustično kitaro in vokalom.

Niso kršili pravilnika

»Nisem podpisal nobene Sazasove prijave dela ali medsebojne pogodbe soavtorjev dela za to pesem. Kasneje sem bil naveden zgolj kot avtor aranžmaja, kar danes glasbeni producent večinoma dejansko je. Ampak aranžma se ne šteje v avtorstvo niti ni predmet nikakršne restrikcije v pravilniku MMS. Če se je Mef kasneje odločil, da mi morda v znak zahvale za studijski aranžma ali za sodelovanje in brezplačno snemanje, produciranje in miksanje posnetka formalno dopiše karkoli iz naslova avtorskih pravic, se mu za to zahvaljujem, a to je seveda storil kasneje in iz lastne iniciative, po izpolnjeni dokumentaciji za MMS,« odgovarja.

Festival sta že trinajstič povezovala Lorella Flego in Mario Galunič.

Iz baze avtorskih del Sazasa sicer izhaja, da je pri skladbi Drugačna je le noč v rubriki avtor glasbe navedena Andrea Flego in Drago Mislej. Zakaj v televizijski grafiki ni bilo videti imena Andree F? »Pri nobeni skladbi nismo navedli avtorjev priredb, saj je za priredbe skladb v prenosu poskrbel festivalski band. Avtorji priredb studijskih izvedb tekmovalnih skladb v prenosu festivala niso bili angažirani in zato tudi ne navedeni,« odgovarjajo z RTV Slovenija. Z organizacijskim odborom MMS se bodo te dni sestali, kot se sicer sestanejo vsako leto. »Glede na to, da ni prišlo do nikakršne kršitve pravilnika, tako z naše, festivalske strani kot tudi s strani vseh sodelujočih izvajalcev, bi bila razprava o ukrepih brezpredmetna,« sklene sogovornik. Voditeljskega para festivala, med drugim tudi njegove sestre Lorelle Flego, ni izbral Flego. »Po pogodbi je določeno, da voditelje dogodka določi RTV Slovenija,« so potrdili na televiziji. »Oba voditelja sta redno zaposlena na RTV Slovenija in za vodenje nista prejela honorarja, temveč sta delo opravila v okviru svojih službenih obveznosti.«