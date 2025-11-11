Spremembe na nacionalki: Ana Tavčar se še ni vrnila, prihaja dolgoletni radijec

Na RTV Slovenija so poskrbeli za uganko med sledilci. Na družbenih omrežjih so objavili kratek posnetek novega voditelja oddaje Dobro jutro, a so ga pokazali le s strani. Zraven so zapisali: »V sredo se bo Špeli Močnik Paradiž v studiu oddaje Dobro jutro pridružil nov voditelj. Uganete, kdo bi to lahko bil?«

Sodeč po odzivih gledalcev ugibanje ni bilo pretežko. Skoraj vsi so zapisali isto ime: Robert Pečnik - Pečo, eden najbolj prepoznavnih in priljubljenih radijskih glasov v Sloveniji.

Na RTV Slovenija imenovanja novega voditelja uradno še niso potrdili, so pa napovedali, da bodo to storili v sredo, ko bodo gledalci lahko novi obraz lahko prvič videli pred kamerami v oddaji Dobro jutro.

Ana Tavčar ne bo več vodila jutranje oddaje?

Gledalci jutranje oddaje sicer že pol leta pogrešajo voditeljico Ano Tavčar, a kaže, da se v kratkem še ne bo vrnila na male ekrane. Prav tako v studiu ni mogoče več opaziti voditelja Andreja Hoferja, ki se je poleti začasno pridružil ekipi kot zamenjava za Ano.

Bosta še vodila oddajo Dobro jutro, smo vprašanje naslovili na RTV Slovenija, dobili pa odgovor, da »oba ostajata v ekipi Razvedrilnega programa in bosta gotovo tudi v prihodnje soustvarjala naše oddaje«,

Oddaja Dobro jutro je v preteklosti že doživela precej menjav na voditeljskih mestih. Vrsto let jo je vodil David Urankar, ki je lani prekinil sodelovanje z RTV Slovenija in odšel na Planet TV. Špela Močnik se je ekipi pridružila že leta 2017, ko je zamenjala Katjo Tratnik, ki se je nato ekipi spet pridružila in spet odšla. Lani so se morali zaradi finančnih rezov posloviti od štirih honorarnih voditeljev, med drugim od Boštjana Romiha in Danice Lovenjak.