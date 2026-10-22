Spremljamo ga v šovu Življenje na tehtnici, sedaj je priznal odvisnost: »Štiri leta sem si lagal«

»4 leta sem bil odvisen od Mary Jane, pa si tega nikoli nisem priznal. Potem sem pa 4 mesece nazaj nehal kaditi, in danes bi vam rad povedal svojo zgodbo,« je svojo na Instagramu izpoved začel Andrej Pavličević, ki ga trenutno spremljamo v resničnostnem šovu Življenje na tehnici

Kot je priznal, je dolgo verjel, da mu kajenje konoplje pomaga pri sproščanju po napornem dnevu. »Dolg časa sem si lagal, da mi Mary Jane pomaga zvečer se sprostiti. Vse odklopiti, zrelaksirati, odmisliti čisto vse, kar se je dogajalo čez dan, vse moje probleme.« Toda sčasoma je ugotovil, da njegovo življenje vse bolj zaznamuje čakanje na večer, ko bo lahko znova kadil.

»In vedno manj sem se družil s prijatelji, z družino. Pač, na vse moje odnose je začelo vplivati zelo slabo. Pa tudi slabo sem začel spati. Pa dejansko, če nisem tega delal, se nisem znal sprostiti. Kar živčen sem bil,« je priznal in dodal, da je večkrat poskušal prenehati, vendar se je vedno znova vrnil k stari navadi.

Prelomnica je nastopila, ko se je odločil, da ne želi biti več oseba, ki kadi konopljo: »Ampak sem si rekel: Andrej, ti ne boš več oseba, ki kadi Mary Jane. Konec, pika. Pa če bo težko, bo težko. Saj ti je tudi zdaj težko.« Od takrat, kot pravi, ni več kadil, štirje meseci brez konoplje pa so njegovo najdaljše obdobje abstinence, odkar jo je prvič poskusil.

Trener, ki v šovu Življenje na tehtnici tekmovalce vsakodnevno spodbuja k premagovanju njihovih omejitev, je ob tem poudaril, da svoje zgodbe ni delil zato, da bi drugim govoril, kako morajo živeti, temveč zato, ker verjame, da se s podobnimi težavami spopada še kdo. Svojo izpoved je zaključil s spodbudnim sporočilom: »Pa sprememba je mogoča, ker sem pri sebi videl, čeprav sem mislil, da so to že moje korenine. Je mogoča, ampak prvi korak do spremembe pa je, da si priznaš, da imaš problem. Máš to, champ. Verjamem vate.«

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