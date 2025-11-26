Na Griču so znova dokazali, da je visoka kulinarika lahko sproščena. Chef Luka Košir je v okviru svojega dogodka #kičnparty gostil posebnega gosta – Alexandra Wulfa, najboljšega chefa Nemčije iz restavracije Bistro Troyka. Skupaj sta pripravila večer, kjer ni bilo ne togih pravil ne formalnega sedenja, temveč odprt prostor za druženje, sproščenost in neposreden stik z ustvarjalci jedi. Gosti so se lahko sprehajali skozi kuhinjo, opazovali pripravo jedi, klepetali s kuharsko ekipo in vinarji ter uživali v vrhunskih vinih Gérard Bertrand, ki jih je točil DRINX. Dogodek je potekal pod okriljem JRE – Jeunes Restaurateurs, ki spodbuja medkulturno povezovanje mladih chefov. #kičnparty stavi na preprost koncept: vrhunska hrana kot most med ljudmi. Brez protokola, brez piedestala, brez distance – le ustvarjalnost, radovednost in dobra družba. Organizatorji pa že napovedujejo naslednje druženje: februarja 2026 bo na Griču gostujoči chef ​Igor Jagodic.