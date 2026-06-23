Kakšen kiks ekipe ministra Rončevića: »To je pa res sramota« (FOTO)

Družbena omrežja pokajo po šivih zaradi ogorčenja. Priznani mariborski filozof Boris Vezjak je na svojem profilu razgalil pravopisni polom, ki so si ga privoščili na ministrstvu za izobraževanje, ravno na tistem ministrstvu, ki bi moralo biti trdnjava in zgled slovenske besede. Državni uradniki so namreč spisali objavo, ki bolj kot na resno vladno obvestilo spominja na sestavek v zvezku kakšnega šolarčka, ki mu slovenščina nikakor ne diši.

Vezjak je s sarkastičnim tonom pospremil javni spodrsljaj, ki si ga državna institucija, zadolžena za izobraževanje, znanost in mladino, nikakor ne bi smela privoščiti. Zapisal je: »Izobražujemo. Drage učenke in dragi učenci, nova ekipa ministrstva je pripravila učno uro za vas iz pravopisa, slovnice in sloga. Za domovino, Boga in slovenski jezik gre!«

FOTO: Matej Družnik

V središču njegove kritike se je znašel posnetek zaslona uradne objave omenjenega ministrstva na omrežju X, ki je zabeležena na priloženi sliki. Izvirni zapis ministrstva se glasi: »Minister Dr. Borut Rončević se je ob prihajajočem dnevu državnosti, kot slavnostni govorec udležil dogodka dviga slovenske zastave v Spodnji Idriji. Ob tej priložnosti si je ogledal tudi notranje prostore Podružniške šole Ledina.«

Ta kratki vladni tekst je opremljen z rdečimi korekturami, ki pokažejo nivo površnosti ali celo »nepismenosti« avtorja. Popravki med drugim opozarjajo, da se naslov (dr.) piše z malo začetnico, in dodaja, da je vejica pred besedo »kot« odveč. Sledi popravek grobe tipkarske napake, saj bi moralo namesto udležil pisati udeležil in tako dalje.

Uporabniki so v komentarjih hitro strnili vrste in začeli analizirati tovrstno »mrcvarjenje jezika«, pri čemer so se mnogi spotaknili ob splošni odnos določenih političnih struj do znanja in izobražencev. Nekateri so v tem prepoznali širši družbeni problem slabšanja standardov pod okriljem domoljubnih parol. Eden izmed komentatorjev je situacijo pospremil z besedami: »Bolj gredo domoljubi na desno, manj znanja v slovenskem jeziku beležijo. Z nazivom dr. ali brez.« Spet drugi so izpostavili neokusnost in naglico pri javnem komuniciranju, saj je nekdo zapisal: »da jih ni sram takšno skropucalo objaviti. Vsaj deset sekund bi si vzeli in malo pregledali, preden nekdo stisne 'enter'«.

Spletna skupnost se je strinjala, da gre za nezaslišano sramoto za organ, ki bi moral biti vzor jezikovne kulture. Pojavili so se zapisi, kot je »Polpismeni minister« ter zaskrbljene ugotovitve, da »tole postaja športna disciplina. Kako mrcvariti slovenski jezik ...«. Mnogi so izrazili globoko razočaranje nad trenutno garnituro na oblasti: »To je pa res sramota. A takšni so zdaj na oblasti in naša slovenščina je res na preizkušnji.« Med odzivi pa ni manjkalo niti sarkastičnih ugibanj o tem, kdo sploh ustvarja takšne vsebine za javnost, saj se je eden izmed sledilcev vprašal: »O, so za lektorje zaposlili upravljavce lažnih profilov?«

Kaj pa vi menite o takšni rabi jezika? Sporočite nam preko spodnjega obrazca.