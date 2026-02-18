Srbski mediji poročajo o zasebnem življenju Luke Dončića: Ali je res možno, da je njegova zveza z Anamarijo v krizi?

Po prazniku zaljubljenih se je vnelo nekaj govoric o odnosu med zvezdnikom lige NBA in njegovo zaročenko Anamarijo Goltes, s katero sta pred kratkim povila drugega otroka.. Povod za ugibanja so – presenetljivo – našli na profilu srbske pevke Anđele Ignjatović, bolj znane pod vzdevkom Breskvica.

Govorice so zanetili všečki

Kot navaja srbski portal Informer.rs, naj bi bil Dončić zelo aktiven na družbenem omrežju Instagram, ko gre za objave mlade pevke Breskvice, pa celo malo preveč. »Redno všečka fotografije Breskvice, že več kot leto dni pa ni všečkal niti ene same objave svoje zaročenke - nihče mi ne bo govoril, da je to normalno,« je zapisal eden od ameriških uporabnikov v komentarju, ki je prejel na tisoče lajkov. Ljudje so torej opazili, da Dončić je aktiven, le ne, ko gre za njegovo zaročenko.

Uporabniki spleta držijo evidenco, koliko slik je Dončić všečkal Breskvici, medtem ko Anamariji nobene. FOTO: Zajem zaslona, omrežje Instagram

Valentinovo brez skupnih fotografij in javnega izkaza ljubezni

To opazko je zagotovo prvo sprožilo valentinovo, saj par ob letošnjem dnevu ljubezni ni javno objavil nobene skupne fotografije ali zapisa naklonjenosti. Prav tako v zadnjem viralnem trendu objave fotografij, ki so zaznamovale zadnje desetletje, Anamarija ni vključila niti ene, na kateri bi bil prisoten oče njenih otrok. »Ne Luka ne njegova zaročenka nista ničesar objavila za valentinovo, niti ona o njem ni delila nobene objave,« zapisuje še en izmed množično všečkanih komentarjev.

Kaj se zares dogaja, ne ve nihče, je pa videti kot, da bi lahko imel eden najljubših in najlepših slovenskih parov trenutek stiske v svojem odnosu. Kljub govoricam pa seveda ni nujno, da to karkoli pomeni, saj so vzponi in padci sestavni del vsake zveze.