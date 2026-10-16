Srbski režiser bi posnel film o naših Avsenikih! Slovenci: »Grenak priokus, da tega nismo naredili sami« (VIDEO)

Si predstavljate, da bi zgodbo o enem največjih slovenskih glasbenih fenomenov na filmsko platno prenesel srbski režiser? Prav takšna zamisel je prišla do Dragana Bjelogrlića, priznanega igralca in režiserja, ki je slovenskim gledalcem dobro znan tudi po filmu Kajmak in marmelada. Govora je o dokumentarnem filmu o legendarnih bratih Avsenik. Zamisel je že sprožila zanimive odzive, saj se nekateri sprašujejo, zakaj se takšnega projekta ne bi lotili Slovenci sami.

Bjelogrliću je bila glasba bratov Avsenik sprva precej tuja, je dejal v pogovoru z Vesno Milek na TV Slovenija, pozneje pa jo je začel odkrivati tudi po zaslugi slovenskega glasbenika Magnifica, s katerim že dolgo sodeluje in je tudi sam Avsenikov veliki občudovalec, kar se odraža tudi na njegovi zadnji plošči.

Srbski režicer Dragan Bjelogrlić. FOTO: Voranc Vogel

»Glede na to, da še vedno ne moreš režirati v svoji državi, slišim, da imaš nekaj ponudb iz Slovenije,« je pogovor načela Vesna Milek, Bjelogrlić pa ji je odgovoril: »To niso ponudbe, so predvsem ideje. Slovenski producent Aleš Pavlin mi je pred letom ali dvema prvič omenil, da bi lahko naredil film o bratih Avsenik, o njihovi glasbi in fenomenu. Tudi meni se je sprva zdelo čudno, saj te glasbe niti ne poznam dobro in mi ni posebej blizu, ko pa sem se začel zanimati za to zgodbo, še posebej pa, ko mi jo je Magnifico približal na svoj glasbeni način, sem jo začel odkrivati.«

Film tako za zdaj ostaja zgolj zamisel, a bi lahko predstavil izjemno zgodbo bratov Slavka Avsenika in Vilka Ovsenika, ki sta iz majhnih Begunj na Gorenjskem osvojila svetovne odre in postala slovenski glasbeni legendi. Ansambel bratov Avsenik je prodal več kot 30 milijonov plošč in kaset, nastopal po Evropi in Severni Ameriki ter prejel kar 31 zlatih plošč. Njihova največja uspešnica Na Golici, v tujini znana kot Trompeten-Echo, pa velja celo za največkrat izvajano instrumentalno skladbo na svetu. Avseniki so tako postali eden največjih slovenskih glasbenih izvoznih uspehov.

Plošče in spomini. FOTO: Igor Modic, Delo

»Grenak priokus, da filma niso naredili Slovenci«

Na družbenih omrežjih se je že zvrstilo precej odzivov na zamisel, da bi film o slovenskih glasbenih legendah posnel srbski režiser. »Film o Avsenikih. Rabimo ga, ker so res fenomen. Poklon, če ga režira srbski producent, je pa grenak priokus, da filma niso naredili Slovenci,« je zapisal eden od komentatorjev.

Drugi so bili nad idejo navdušeni: »Dragan, to bi bilo super. In nadvse zanimivo, da srbski režiser naredi film o eni največjih legend Slovenije. Ansamblu bratov Avsenik. Zares bi bilo nadvse zanimivo.«, »Tole pa bo vroče.«, »Dragan, dobrodošel v Sloveniji, upam, da ostaneš pri nas,« in »Kok dobro,« so se vrstili odzivi.

Nekateri so se odzvali tudi s humorjem: »Joj, samo, da Janez to ne vidi, ker bo ukinil prispevek.« In malo bolj pikri: »Nekatere je navdušilo tudi režiserjevo znanje slovenščine: »Ful zna dobro slovensko. To pa je spoštovanje našega jezika.«

Zanimivo je tudi ozadje srbskega režiserja. Bjelogrlić, ki je znan kot kritik oblasti predsednika Aleksandra Vučića in podpornik študentskih protestov, je letos javno zatrdil, da je v Srbiji na črni listi. Po njegovih besedah zaradi političnih stališč težje dobiva delo pri domačih filmskih in televizijskih projektih.