Srce parajoča izpoved slovenskega pevca o težki ločitvi (VIDEO)

Slovenjgraški pop pevec Luka Basi, s pravim imenom Matej Prikeržnik, je znova v ospredju medijskih naslovov. Priljubljeni glasbenik, ki osvaja publiko po Sloveniji, Hrvaški in širše po Balkanu, je bil gost na hrvaški radijski postaji Happy FM v Veliki Gorici, kjer je javno spregovoril o svoji boleči otroški izkušnji. V iskrenem pogovoru je Luka gostitelju razkril, da ga je ločitev njegovih staršev kot enajstletnika močno zaznamovala in da bo to bolečo izkušnjo v sebi nosil celo življenje. Povedal je, da je bila odločitev, s katerim staršem bo živel, zanj izredno težka – in da je prav ta trenutek oblikoval njegovo osebnost.

Kot je dejal, je bil soočen z izbiro med starši, a oba sta mu pomenila vse na svetu in oba je imel enako rad. Koga izbrati? To vprašanje se enajstletnim otrokom ne bi smelo postavljati, je prepričan glasbenik. Prav odločitev, koga izbrati, je bila zanj tako travmatična, da se je vtisnila globoko v spomin in njegovo psiho. »Oba starša sem imel enako rad, 100 odstotno enako …, a očeta nisem mogel pustiti samega,« je Luka iskreno priznal. Njegova sestra Natalija je namreč pred njim izbrala, da bo ostala z mamo. Takšne besede razkrivajo povsem novo, bolj ranljivo plat zvezdnika, ki ga občinstvo običajno pozna predvsem skozi njegove energične poletne hite in zabavne nastope.

Pogosto polni koncerte po Sloveniji in Hrvaški

Luka Basi je pevec in tekstopisec, ki pa večino svoje glasbe poje v hrvaškem jeziku in je zato postal eden najvidnejših glasbenih obrazov na ex-Yu sceni. Njegova kariera se je začela leta 2015, a širšo prepoznavnost je dosegel s singli, kot so: Istrijanko ružo moja, Meta, Taxi in Sedam noći. Sodeloval je z več znanimi balkanskimi izvajalci, med drugim z Joletom, Lidijo Bačić in drugimi. Njegova glasba, polna party pop ritmov z balkanskimi in istrskimi vplivi, je hitro osvojila radijske postaje, festivale in klubska prizorišča. Basi je znan tudi po tem, da pogosto polni koncerte po Sloveniji in Hrvaški ter je vidno prisoten na družbenih omrežjih.

Kaj počne v zadnjem času? Luka nadaljuje z glasbenim ustvarjanjem in nastopi po regiji – njegove pesmi in videospoti še vedno beležijo visoke številke ogledov in predvajanj.

Leta 2025 je nastopal na številnih prireditvah in festivalih po Sloveniji in bližnji regiji, kot poročajo lokalni portali – med drugim je nastopil na odrih v Prevaljah, Vuzenici in drugih krajih.

Je aktiven tudi na družbenih omrežjih, kjer redno deli utrinke iz svojega ustvarjanja in osebnega življenja z oboževalci.

