Srce parajoča izpoved Marjetke Vovk: »Zapustil me je. Spakiral je kovčke in enostavno odšel ...« (VIDEO)

Duo Maraaya je izdal novo pesem z naslovom Ljubim za oba, ki nosi močno in čustveno sporočilo o ljubezni, izgubi in vztrajanju tudi takrat, ko se svet nenadoma podre. Pesem in videospot sta izšla 6. oktobra zvečer na njunem uradnem YouTube kanalu. Marjetka in Raay Vovk sta tudi tokrat posegla po zgodbi, ki se dotika resničnega življenja in občutkov, ki jih pozna marsikdo. Nova skladba govori o trenutkih, ko mora eden v odnosu nositi več bremena in ljubiti tudi takrat, ko se zdi, da je druga stran že odšla. Prav zato naslov Ljubim za oba dobi še dodatno težo.

»Marjetka, šel je«

Marjetka je del ozadja pesmi že razkrila na enem od koncertov, kjer je občinstvu povedala, kako se je vse skupaj začelo. Nekega dne jo je poklicala prijateljica in ji s cmokom v grlu dejala: »Marjetka, šel je. »Zapustil me je. Spakiral je kovčke in enostavno odšel.« Za žensko je bil to velik šok, saj je ostala sama z dvema majhnima otrokoma in z življenjem, ki se je v trenutku postavilo na glavo. Prav takšne zgodbe so postale čustvena podlaga nove skladbe.

Pesem zato ni le klasična ljubezenska balada, ampak pripoved o trenutku, ko mora človek sprejeti izgubo, čeprav je sam še vedno čustveno povsem vpet v odnos. Govori o ljubezni, ki ni vedno lahka, in o občutku, ko nekdo nosi bolečino za oba. Marjetka in Raay sta tudi tokrat ostala zvesta svojemu značilnemu slogu, v katerem osebne zgodbe prepletata z melodijo in neposrednim čustvenim nagovorom poslušalca.

Pesem o ljubezni, družini in preizkušnji

Nova skladba se dotika tudi širše teme družine in preizkušenj, ki lahko pridejo brez opozorila. Še posebej boleč je trenutek, ko razhod ne pomeni le konca partnerske zveze, ampak poseže tudi v življenje otrok. Prav zaradi tega je zgodba, ki je navdihnila pesem, toliko bolj pretresljiva. Maraaya sta v zadnjih letih večkrat pokazala, da ju zanimajo pesmi z močnim sporočilom, ne le lahkotne uspešnice. Tudi Ljubim za oba stavi predvsem na iskrenost in čustvo. V ospredju ni velika drama, ampak intimna zgodba nekoga, ki se je moral po nepričakovanem odhodu partnerja pobrati in nadaljevati življenje. In prav takšne zgodbe, skrite za zaprtimi vrati številnih domov, lahko v pesmi najdejo svoj glas.