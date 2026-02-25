  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MINEVA ENO LETO

Srce parajoča izpoved Tima Koresa: življenje se mu je nepričakovano obrnilo na glavo (FOTO)

Pred enim letom je umrl njegov oče. Na dan, ko ga je izgubil, mu je namenil ganljivo objavo.
Timu Koresu je pred enim letom umrl oče. FOTO: Mediaspeed.net/ T.L.
Timu Koresu je pred enim letom umrl oče. FOTO: Mediaspeed.net/ T.L.
M. J.
 25. 2. 2026 | 18:03
1:36
A+A-

V življenju obstajajo datumi, ki nam ostanejo za vedno vrezani v spomin, a žal vsi niso povezani z veseljem. Za priljubljenega slovenskega glasbenika in radijskega voditelja Tima Koresa - Korija je takšen datum 25. februar. Danes namreč mineva točno leto dni, odkar se je moral za vedno posloviti od svojega očeta. Kori, ki ga javnost pozna po njegovi energiji in humorju, je na družbenem omrežju Instagram delil trenutek globoke osebne ranljivosti. Objavil je fotografije svojega očeta in zapisal besede, ki odražajo neizmerno praznino, ki jo je pustilo njegovo slovo.

V čustvenem zapisu je Kori razkril, kako močno je očetov odhod zarezal v njegovo vsakdanje življenje. »Na današnji dan 25.2.25, točno leto dni nazaj, se mi je življenje nepričakovano obrnilo na glavo, ko je odšel moj oče, moj najboljši prijatelj,« je zapisal. S tem je pokazal, kako zelo sta bila povezana z očetom.

»Nikoli ne preboliš, naučiš se nositi to breme s sabo. Manjkaš,« je še dodal. Njegove besede kažejo na to, da bolečina s časom morda ne izgine, ampak postane del človeka, ki se mora z njo naučiti živeti. V objavi na Instagramu so mu podporo izrazili številni sledilci.

Več iz teme

Tim Kores Koriočesmrtslovo
ZADNJE NOVICE
19:25
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V ITALIJI

Strašna tragedija! Oče zaspal z dojenčico, ko se je prebudil, je bila modra in ni dihala ...

Zdravniki so deklico dolgo oživljali, a žal brez uspeha.
25. 2. 2026 | 19:25
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
DRUŽBA

Roboti namesto dojenčkov

Zaradi staranja prebivalstva in negativnih demografskih trendov so se Kitajci načrtno lotili robotizacije in uporabe umetne inteligence. Industrijski roboti čedalje bolj nadomeščajo delavce, veliko pozornosti posvečajo tudi humanoidnim robotom.
Veso Stojanov25. 2. 2026 | 19:00
18:21
Novice  |  Svet
ZAOSTROVANJE ZAKONODAJE

Nov predlog zakona: ženskam bi za splav lahko grozila tudi smrtna kazen (VIDEO)

Predlagajo izenačitev pravnega statusa nerojenih otrok z rojenimi osebami, kar bi omogočilo pregon žensk zaradi splava v okviru zakonodaje o umoru.
Kaja Grozina25. 2. 2026 | 18:21
18:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ŠOK

Grozljiv trenutek in srhljivi kriki: po silovitem prepiru z ženo z mostu vrgel lastnega otroka (VIDEO)

Za zdaj še ni znano, ali policija glede incidenta vodi preiskavo.
25. 2. 2026 | 18:05
18:03
Bulvar  |  Domači trači
MINEVA ENO LETO

Srce parajoča izpoved Tima Koresa: življenje se mu je nepričakovano obrnilo na glavo (FOTO)

Pred enim letom je umrl njegov oče. Na dan, ko ga je izgubil, mu je namenil ganljivo objavo.
25. 2. 2026 | 18:03
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: Merkur jutri začne svojo retrogradno pot v Ribah

Introspektivna energija četrtka, 26. februarja 2026.
25. 2. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Slovenske železnice na posebni misiji

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Priložnost za številna slovenska podjetja

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Slovenske železnice na posebni misiji

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Priložnost za številna slovenska podjetja

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki