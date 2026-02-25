Srce parajoča izpoved Tima Koresa: življenje se mu je nepričakovano obrnilo na glavo (FOTO)

V življenju obstajajo datumi, ki nam ostanejo za vedno vrezani v spomin, a žal vsi niso povezani z veseljem. Za priljubljenega slovenskega glasbenika in radijskega voditelja Tima Koresa - Korija je takšen datum 25. februar. Danes namreč mineva točno leto dni, odkar se je moral za vedno posloviti od svojega očeta. Kori, ki ga javnost pozna po njegovi energiji in humorju, je na družbenem omrežju Instagram delil trenutek globoke osebne ranljivosti. Objavil je fotografije svojega očeta in zapisal besede, ki odražajo neizmerno praznino, ki jo je pustilo njegovo slovo.

V čustvenem zapisu je Kori razkril, kako močno je očetov odhod zarezal v njegovo vsakdanje življenje. »Na današnji dan 25.2.25, točno leto dni nazaj, se mi je življenje nepričakovano obrnilo na glavo, ko je odšel moj oče, moj najboljši prijatelj,« je zapisal. S tem je pokazal, kako zelo sta bila povezana z očetom.

»Nikoli ne preboliš, naučiš se nositi to breme s sabo. Manjkaš,« je še dodal. Njegove besede kažejo na to, da bolečina s časom morda ne izgine, ampak postane del človeka, ki se mora z njo naučiti živeti. V objavi na Instagramu so mu podporo izrazili številni sledilci.