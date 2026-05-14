Srce parajoča zgodba družine iz Delovne akcije: »Grozil nam je z motorno žago in sekiro« (FOTO in VIDEO)

Ekipa oddaje Delovna akcija se je tokrat vrnila v okolico Lenarta, kjer je pomagala družini Hribar, o kateri so gledalci prve podrobnosti spoznali že v prejšnji epizodi. Tokrat pa se je zgodba premaknila od bolečih izpovedi k nečemu, kar je družina dolgo pogrešala - občutku varnosti in doma.

V hiši so skupaj živeli Anja Hribar, njen mož Matej, njuni štirje otroci ter Anjina mama Terezija. Dom, ki bi moral predstavljati zavetje, je bil v resnici prostor vlage, plesni in nevarnosti. Zidovi so bili prepojeni z vlago, omet je odpadal, električna napeljava pa je bila tako dotrajana, da so iz sten ponekod viseli kabli. Prostorska stiska je bila ogromna - več članov družine je spalo v istih prostorih, kopalnica pa je bila zaradi pomanjkanja prostora hkrati še shramba za hladilnik.

Sestre so si v veliko oporo. FOTO: Posnetek Zaslona Pop Tv

A najtežji del zgodbe niso bili slabi bivalni pogoji, temveč spomini, ki jih je hiša nosila v sebi. Anja je v oddaji odkrito spregovorila o otroštvu, zaznamovanem z očetovim alkoholizmom in nenehnim strahom. »Vsak dan, preden sem šla spat, mi je govoril, da se bo ubil,« je povedala v eni najbolj pretresljivih izpovedi letošnje sezone. Težko preteklost nosi tudi njena mama Terezija, ki je iz prvega zakona pobegnila pred nasilnim partnerjem. Anjina sestra je v oddaji razkrila, kako brutalne so bile razmere v družini. »Grozil nam je z motorno žago in sekiro. Velikokrat smo pobegnili k sosedom,« je povedala. Družino je leta spremljal strah, nasilje in občutek nemoči.

Prostori so bili dotrajani, polni vlage in plesni. FOTO: Posnetek Zaslona Pop Tv

Prenova, ki je družini prinesla nov začetek

Mojstri. FOTO: Posnetek Zaslona Pop Tv

Prav zato je bila prenova hiše za družino veliko več kot le gradbeni projekt. Ekipa Delovne akcije pod vodstvomse je lotila ene zahtevnejših prenov. Mojstre so čakali dotrajani materiali, nepravilna konstrukcija in številne nepredvidljive ovire. Med deli se je del stare konstrukcije celo vdrl, zaradi česar je eden od delavcev padel skozi strop. Na srečo se je vse končalo brez hujših poškodb. Največja sprememba je doletela podstrešje, ki je dolga leta samevalo in nosilo posebno težko simboliko. Prav tam je Anjin oče nekoč poskušal končati svoje življenje. Ekipa je prostor popolnoma prenovila - dodali so izolacijo, nova okna, postavili stene ter uredili sobe za otroke. Nastali so svetli in funkcionalni prostori za spanje, učenje in igro, kakršnih družina doslej ni imela.

Družina je bila nad prenovo navdušena. FOTO: Posnetek Zaslona Pop Tv

Prenovljena je bila kuhinja, jedilnica, spalni prostori in kopalnica. Dom je po prenovi postal bistveno bolj varen, prostoren in primeren za življenje številčne družine. Posebno sobo je dobila tudi Terezija, ki bo po dolgih letih prvič imela nekaj zasebnosti in miru. Ganljiv trenutek je sledil ob razkritju prenove, ko družina ob pogledu na popolnoma prenovljen dom ni mogla zadržati solz. Anja je večkrat poudarila, da si za svoje otroke želi predvsem drugačnega otroštva, kot ga je imela sama. »Želim si, da je njihov dom varen prostor,« je dejala. Prav občutek varnosti pa je nekaj, kar je družina Hribar po dolgih letih negotovosti in bolečih spominov v tej hiši končno dobila.

