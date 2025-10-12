  • Delo d.o.o.
LJUBEZENSKI MOZAIK

Srčne zgodbe Jana Plestenjaka: od disko dive do poroke z usodno Tadejo

Zvezde, manekenke, umetnice in športnice – v preteklih desetletjih je imel ob sebi številne lepotice.
Manekenka Martina Kajfež.

Ivana Spagna FOTO: Cristiano Minichiello/agf/sipa

Maša Medik

Karin Škufca

Podjetnica Inja Gregorič.

Srbska pevka Nataša Bekvalac

Metka Pleško, nekdanja žena Gorana Breščanskega FOTO: Christoffer Staar

Tina Gaber FOTO: Blaž Samec/Delo 

Plesalka Nadiya Bychkova FOTO: Jože Suhadolnik 

Tara Zupančič

Tadeja Majerič je bila nekoč odlična tenisačica. FOTO: Lombar Tomi

Tadeja in Jan Plestenjak danes. FOTO: Instagram

Z Laro Bernek. FOTO: Osebni arhiv/Instagram

 12. 10. 2025 | 18:54
Kot smo poročali, sta si v soboto, 11. oktobra, večno zvestobo obljubila Jan Plestenjak in njegova izbranka Tadeja Majerič, zdaj Plestenjak. Poročni obred je potekal v intimnem krogu v Škofji Loki, kjer je Jan preživel otroštvo. 35-letna nekdanja teniška igralka je od Jana mlajša 17 let, par pa je svojo ljubezen skrbno varoval pred javnostjo.

image_alt
Poglejte ta krasna poročna prstana, ki ju imata Jan Plestenjak in Tadeja Plestenjak (FOTO)

Manekenka Martina Kajfež.
Manekenka Martina Kajfež.
Jan Plestenjak, eden najbolj priljubljenih slovenskih glasbenikov, je eden tistih, ki radi svoje ljubezensko življenje ohranjajo zase. A kljub diskretnosti je bilo v zadnjih treh desetletjih v medijih veliko govora o njegovih romancah – od divje mladostne ljubezni z italijansko disko zvezdo do razmerij z manekenkami, pevkami in znanimi Slovenkami. 

Prva velika ljubezen

Manekenka Martina Kajfež je bila ena njegovih najbolj odmevnih zvez doma. Jan ji je leta 1995 posvetil pesem Ker te ljubim, v videospotu pa sta se celo skupaj pojavila v postelji. Martina je bila takrat ena najuspešnejših manekenk pri nas in pomemben del Janovega zgodnjega obdobja slave.

Devetdeseta: strastna romanca z divo

V 90. letih je Jan ljubil tudi italijansko pevko Ivano Spagna, eno največjih glasbenih zvezd osemdesetih. Njun odnos je bil, kot je sam povedal, »noro rock’n’roll« in je močno zaznamoval njegovo življenje. Zaradi razdalje – ona je živela v Italiji – sta se sčasoma razšla, a prav Ivana je bila tista, ki ga je po njegovih besedah spremenila za vedno.

Ivana Spagna FOTO: Cristiano Minichiello/agf/sipa
Ivana Spagna FOTO: Cristiano Minichiello/agf/sipa

Kratke, a odmevne romance

Ostale Janove zveze so bile krajše in bolj skrivnostne. Njegova mladostna ljubezen je bila Inja Gregorič, podjetnica in znana spremljevalka lobista Boža DimnikaMaša Medik, pevka in nekdanja članica glasbene skupine Turbo Angels, je z Janom preživela romantičen vikend v Parizu, mediji pa so poročali, da sta bila par več mesecev.

Maša Medik
Maša Medik
Podjetnica Inja Gregorič.
Podjetnica Inja Gregorič.

Srce mu je za nekaj mesecev ogrela tudi Karin Škufca, manekenka, s katero sta javno zatrjevala, da sta le prijatelja, a so ju pogosto videvali skupaj v znanem ljubljanskem hotelu. Košček romantične zgodovine glasbenega šarmerja pripada tudi priljubljeni srbski pevki Nataši Bekvalac, pa Metki Pleško, nekdanji ženi Gorana Breščanskega. Nekaj časa so ga povezovali še s Tino Gaber, danes ženo premierja Roberta Goloba.

Karin Škufca
Karin Škufca
Srbska pevka Nataša Bekvalac
Srbska pevka Nataša Bekvalac
Metka Pleško, nekdanja žena Gorana Breščanskega FOTO: Christoffer Staar
Metka Pleško, nekdanja žena Gorana Breščanskega FOTO: Christoffer Staar
Tina Gaber FOTO: Blaž Samec/Delo 
Tina Gaber FOTO: Blaž Samec/Delo 

Skoraj se je že prej poročil

Leta 2011 se je med Janom in vrhunsko plesalko Nadiyo Bychkovo vnela močna privlačnost. Kasneje je veliko zanimanja vzbudila tudi njegova bližina z voditeljico Taro Zupančič, ki je sama v intervjujih razkrila nekaj podrobnosti njune zveze.

Leta 2021 je Janovo srce osvojila Lara Bernek. V več intervjujih je iskreno povedal, da bi se z njo lahko poročil. A tik pred valentinovim leta 2023 je sporočil, da je po nekaj letih znova samski.

Z Laro Bernek. FOTO: Osebni arhiv/Instagram
Z Laro Bernek. FOTO: Osebni arhiv/Instagram

Plesalka Nadiya Bychkova FOTO: Jože Suhadolnik 
Plesalka Nadiya Bychkova FOTO: Jože Suhadolnik 
Tara Zupančič
Tara Zupančič

Srečen konec

Začetek leta 2024 je prinesel novo ljubezensko poglavje: Jan se je zaljubil v Tadejo Majerič, nekdanjo teniško igralko iz Maribora. Njuno razmerje se je hitro poglobilo, a sta ga skrbno varovala pred medijsko izpostavljenostjo. Po letu in pol ljubezni sta 11. oktobra 2025 dahnila usodni »da« in okronala svojo ljubezensko zgodbo z romantično poroko.

Več o poroki, o kateri smo prvi ekskluzivno poročali prav pri Slovenskih novicah, preberite tukaj.

image_alt
Poročil se je Jan Plestenjak! Novica udarila kot strela z jasnega

Tadeja Majerič je bila nekoč odlična tenisačica. FOTO: Lombar Tomi
Tadeja Majerič je bila nekoč odlična tenisačica. FOTO: Lombar Tomi
Tadeja in Jan Plestenjak danes. FOTO: Instagram
Tadeja in Jan Plestenjak danes. FOTO: Instagram

Jan PlestenjakporokaljubezenodnosimanekenkaglasbaTadeja MajeričMartina KajfežTina GaberIvana SpagnaKarin Škufca
