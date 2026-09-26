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ELEGANTNI VEČER V MARIBORU

Srečanje, ki ga nismo pričakovali: kaj sta skupaj počela Simon Doma in Ilka Štuhec?

Nekdanja vrhunska smučarka je blestela v dolgi srebrni obleki, Doma pa je izbral črno opravo z veliko srebrno broško.
Ilka Štuhec in SImon Doma FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
Ilka Štuhec in SImon Doma FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
S. N.
 26. 9. 2026 | 20:30
2:37
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V Mariboru je v petek zvečer potekal modni dogodek, ki ga je organiziral Club DH in na katerem so se prepletali moda, glasba in druženje. Med gosti smo opazili tudi Simona Domo in Ilko Štuhec, ki sta se skupaj znašla pred objektivom. Štuhec je za večer izbrala dolgo srebrno obleko, Doma pa črno opravo, ki jo je dopolnil z veliko srebrno broško. Fotografijo njunega srečanja je pozneje objavil Doma in jo pospremil s kratkim zapisom: »Večer, ko spoznaš smučarko.«

Tudi Štuhec je delček večera delila s svojimi sledilci. Na Instagramu je objavila dva videa z dogodka in ju opremila z oznako #ClubDH.

FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
FOTO: Instagram, zaslonski posnetek

Simon Doma in zgodba, ki je pritegnila Slovenijo

Simon Doma, ki je širšo javnost pritegnil z izjemno nenavadno življenjsko zgodbo, je bil v Venezueli zaradi tihotapljenja kokaina obsojen na 15 let zapora in je tam preživel več kot štiri leta. Svojo zgodbo je pozneje predstavil v knjigi Gringo Loco, ki je po izidu leta 2025 doživela velik uspeh. Mladinska knjiga jo je na svoji letni lestvici najbolje prodajanih knjig za leto 2025 uvrstila na prvo mesto. Tudi na posameznih mesečnih lestvicah se je uvrščala visoko; avgusta je bila na prvem mestu med najbolje prodajanimi knjigami za odrasle v njihovih trgovinah in spletni knjigarni Emka. Doma je svojo izkušnjo iz Venezuele v zadnjem letu večkrat predstavil tudi na javnih dogodkih. Njegova zgodba je tako iz zaporniške celice prišla med bralce in na knjižne police, tokrat pa smo ga v Mariboru videli v precej drugačnem okolju – na modnem večeru.

Ilki Štuhec je letošnje leto prineslo pomembno spremembo. Marca je po 17 sezonah končala tekmovalno kariero, vendar ostaja vpeta v alpsko smučanje. Postala je ambasadorka proizvajalca smuči Kästle in se vključila v njegov razvojni oddelek, kjer sodeluje pri preizkušanju opreme. V petek zvečer pa smo jo v Mariboru med gosti Cluba DH opazili v dolgi srebrni obleki. Njuna skupna fotografija je tako postala eden zanimivejših utrinkov večera. O tem, kako sta se znašla skupaj in o čem je tekla beseda, njuni objavi ne razkrivata. Doma je ob fotografiji ostal skrivnosten, saj je zapisal le: »Večer, ko spoznaš smučarko.«

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