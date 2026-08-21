Sredi nastopa odhitela v porodnišnico

Od danes do 25. avgusta bo Ljubljanski grad znova v znamenju smeha. Festival stand-up komedije Panč se letos vrača že devetnajstič, v petih večerih pa bo združil uveljavljene domače in tuje komike, nove obraze ter občinstvo, ki se na festival vedno znova vrača. Med obiskovalci pa se je v skoraj dveh desetletjih spletla tudi ena najbolj nenavadnih zgodb, ki jo organizator in komik Andrej Težak - Tešky danes pripoveduje z nasmehom. »To je bilo kakšnih 12 let nazaj, na petem ali šestem Panču,« se spominja. V prvi vrsti je takrat sedel par, ženska je bila visoko noseča. Med njegovim napovedovanjem sta nenadoma vstala in odšla. »Rekel sem si, da sta šla mogoče na stranišče, ampak ju ni bilo več nazaj.«

Ljubljanski grad bo pet večerov zapored poln ljubiteljev komedije. FOTO: JAKA ŠKRLEP

Razlog je izvedel šele naslednji dan, ko je prejel njuno sporočilo: »Ej, ne zameriti, ker sva te prekinila s svojim odhodom, ampak moja je šla rodit.« Ko je bil njun sin še majhen, sta festival nekajkrat izpustila, pozneje pa sta se znova vračala. Lani je na Panč prišel tudi njun sin. »Rekel mi je: 'Mene pa ti poznaš, ampak na malo drugačen način. Jaz sem se rodil pri tebi.' Res sem bil začuden,« se smeji Tešky. Fant se seveda ni rodil na Ljubljanskem gradu, je pa bil Panč zadnji postanek njegovih staršev pred porodnišnico. »Lahko rečemo, da smo res vzgojili novega ljubitelja stand-upa.«

Rekordno število komičark

Prav zvesto občinstvo je po njegovih besedah eden od posebnih čarov festivala. Nekateri obiskovalci se vračajo skoraj od začetka, sprva sami, pozneje s partnerji, danes pa že z otroki. »Nekateri so se celo spoznali na Panču,« pravi. Letošnji program bo znova ponudil tri večere v slovenščini, balkanski večer in večer v angleščini. Med bolj znanimi domačimi imeni bodo nastopili Boštjan Gorenc - Pižama, Lucija Ćirović, Klemen Bučan, Alen Borišek, Sašo Stare in Martina Ipša. Posebno pozornost bo pritegnila Zala Đurić, ki se bo občinstvu prvič predstavila v stand-up vlogi. »Šel sem gledat njeno predstavo s pričakovanjem, kako bo hči Đurota malo v njegovi senci, pa se je izkazalo, da mu je zelo dobro parirala,« pravi Tešky.

Lahko rečemo, da smo res vzgojili novega ljubitelja stand-upa.

Devetnajsta izvedba bo rekordna tudi po številu komičark: »Letos jih imamo devet, kar je rekord. Mislim, da smo jih enkrat prej imeli sedem, pa smo že takrat iz tega naredili velik dogodek,« poudarja. Pomembna novost letošnjega Panča je ura začetka. Po 18 letih se program z 21. premika na 20. uro. Tešky se ob tem pošali: »Stari smo že pa moramo prej spat.« Razlog je v resnici predvsem praktičen – obiskovalci so morali v preteklih letih zadnje nastope pogosto zapuščati predčasno, ker so lovili avtobuse in zadnjo vožnjo vzpenjače.