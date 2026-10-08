Sta priljubljena slovenska pevca res par? Tako odgovarjata na namigovanja

Med Evo Boto in Gregorjem Ravnikom je na odru očitno toliko kemije, da se vprašanje kar ponuja: sta priljubljena glasbenika morda več kot le prijatelja? Eva je med odgovarjanjem na vprašanja sledilcev dobila tudi prav to nekoliko bolj pikantno vprašanje. Sledilce je zanimalo, ali sta z Gregorjem par tudi zasebno. Pevka je dala jasno vedeti, da med njima ni ljubezenske zveze. Povezuje ju dobro prijateljstvo in predvsem glasba, zaradi njune uigranosti pa so se očitno pojavila tudi ugibanja, ali se za skupnimi nastopi skriva še kaj več.

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Romantična pesem je govorice le še podžgala

Eva Boto in Gregor Ravnik sta junija letos predstavila svoj prvi skupni duet S tabo mi je lažje vse. Romantična balada govori o bližini, sprejemanju in opori, besedilo zanjo pa je napisala prav Eva. Tudi videospot je precej romantičen, saj sta ga posnela v idiličnem okolju Gradu Otočec. Nič čudnega torej, da je marsikateri poslušalec ob njuni glasbeni kemiji pomislil, da se je med njima morda vnela tudi kakšna zasebna iskrica.

Dobra prijatelja in glasbena kolega

A odgovor na vprašanje, ki je očitno zanimalo tudi Evine sledilce, ostaja precej preprost: Eva in Gregor nista par. Sta dobra prijatelja in glasbena kolega, ki sta svojo povezanost prenesla tudi v skupno pesem. Prav prepričljiva interpretacija romantične balade pa je očitno dovolj, da poslušalci v njunem odnosu iščejo še kaj več. Za zdaj torej ostaja pri glasbi in prijateljstvu, čeprav jima je s skupnim duetom uspelo prepričljivo pričarati prav tisto bližino, zaradi katere so se takšna vprašanja sploh začela pojavljati.