Ste slišali, kaj je Magnificu rekla predsednica DZ? Gledalci po oddaji razdvojeni: Vse skupaj ni bilo smešno

»Zakaj bi opravljali in se hihitali za hrbtom, če se lahko na glas režimo skupaj,« je prepričan komik in voditelj Lado Bizovičar, ki je v novi epizodi oddaje Na žaru na vroči stol posadil Magnifica, glavno zvezdo večera. Glasbenika so z zabavnimi provokacijami, šalami in pikrimi pripombami »pražili« njegovi prijatelji, sodelavci in znanci: Bojan Cvjetićanin, Urška Klakočar Zupančič, Desa Muck, Jože Robežnik, Nuška Drašček, Mila Peršin, Klemen Balažič in Goran Vojnović. Bizovičar je bil z odzivi gostov in občinstva več kot zadovoljen: »Vesel sem bil, ko sem videl, da si je brisal solze. Malo me je skrbelo, katere solze to so. Ampak meni se zdi, da so bile solze smeha.«

»Če imate radi, da vas ljudje brez razloga žalijo, pridite v parlament. Ali pa pojdite za evropskega poslanca. Nivo vaše angleščine je idealen za slovenskega politika v tujini,« je med drugim med t.i. ''roastom'' povedala predsednica DZ Klakočar Zupančičeva.

Odzvali so se gledalci

Oddaja je po predvajanju požela številne odzive na družbenih omrežjih – od navdušenja do ostre kritike. Gledalec Robert je bil naprimer nad epizodo močno razočaran: »Najslabši žar kar jih je bilo na POP TV … na trenutke je bilo ogabno vse skupaj in definitivno ni bilo smešno.«

Povsem drugačnega mnenja je eden od gledalcev, ki je izpostavil, da je bil večer zanj vrhunski: »Svetovna oddaja, smeh do solz … med vrsticami pa je bilo tudi zelo zanimivo od gostujočih ter od Magnifica … predvsem g. Novak je zabil glavico na žeblju … zato se desnosučni tako razburjajo, hahaha.«

Podobno navdušenje je izrazila tudi Darinka: »Odlična oddaja! Koliko truda vloženega. Lado je odličen, tudi ostali so bili prima! Vsi zaslužijo čestitke.«