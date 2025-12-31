Ste slišali, kaj je novi podvig Tine Gaber Golob? Razkrila tudi, kaj premier počne v avtomobilu

Tina Gaber Golob je nova kolumnistka revije Onaplus, v svoji prvi kolumni »Ko ti Babi stisne ročno zavoro« pa udari naravnost v vsakdanjo norijo življenja. Začne z nočno vožnjo in utrujenim Robertom Golobom, ki v avtomobilu »nemudoma zakinka«, sama pa brska po telefonu in naleti na objavo o galapaški želvi Babi – in prav ta droben trenutek uporabi kot iztočnico, da obrne luč proti vsem nam. »To ni zgodba o Babi, ampak o nas,« zapiše, ko razmišlja, kako smo se navadili živeti v stalnem pospešku, kot da se mora vse zgoditi takoj. Ta tempo po njenem ne ostane le v glavi, ampak se zareže v telo: »Preklopimo v stanje, kot da je vojna,« posledica pa je, da postanemo »rahlo zakrčeni zombiji«. Ob tem se vpraša: »Mudi se, spet se mi mudi!« – »Kam se mudi, ljuba duša?«, nato pa vse skupaj strne v misel, ki ostane: »Na poti je vsa zabava. Tam se zgodi življenje.«

V zaključku si postavi cilj, ki je čista provokacija proti tempu časa: »Zato bo letos prvi list na tej tabli ena sama velika zavora. Moj cilj je, da se upočasnim.« Ob tem pripomni še: »Kako se bo to ujemalo s prihajajočim predvolilnim obdobjem, ostaja odprto vprašanje,« in sklene z geslom, ki bo verjetno marsikoga navdihnilo, da se zazre vase: »In če že moramo kam hiteti, potem naj bo to nazaj k sebi.«

Kolumna pa ni le osebna izpoved – delo kolumnista pomeni redno, prepoznavno »osebno optiko« na dogajanje, brez ovinkarjenja in z jasnim podpisom avtorja. Prav zato bo njen novi podvig za bralce priložnost, da pokukajo v njene misli, vrednote in drobce vsakdana, ki jih v klasičnih intervjujih redkeje slišimo. In če je sklepati po prvi kolumni, kjer omeni varnostnike in nočne vožnje ter mimogrede zariše tudi ritem življenja ob premierju Robertu Golobu, se odpira tudi možnost, da bo občasno ponudila še kakšen pogled v zakulisje življenja v samem političnem vrhu – toliko, kolikor ga bo sama pripravljena spustiti med vrstice.