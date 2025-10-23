Govorice zgrešene: ste videli, kaj se je zgodilo na Tarči?

V začetku dneva je RTV Slovenija navedla današnjo oddajo Tarča vodila Erika Žnidaršič. Kot nam je uspelo razumeti, je voditeljica ozdravela in se vrača v službo. Govorice o njeni odstavitvi očitno zgrešene, saj se je na malih zaslonih res pojavila omenjena voditeljica.

Spomnimo, potem ko so se v javnosti pojavile informacije o morebitnih spremembah v ekipi oddaje Tarča, so na RTV Slovenija razmere povzročile precej razburjenja. Med zaposlenimi naj bi krožile govorice, da se vodstvo odloča za zamenjavo urednika Boštjana Kogovška, govorilo pa se je tudi o morebitnem sankcioniranju novinarke Vanje Gligorović. Dodatno pozornost je vzbudila že prej omenjena nenadna odsotnost dolgoletne voditeljice.

Na vprašanja o morebitnih kadrovskih postopkih pa so se odzvali z navedbo, da gre za notranje zadeve zavoda, ki jih javno ne komentirajo: »Kadrovski postopki so del notranjega delovnopravnega reda RTV Slovenija, zato jih ne moremo razkrivati.«