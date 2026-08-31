Ste slišali, kaj se dogaja z oddajo 24UR Zvečer?

24UR Zvečer je večerna informativna oddaja POP TV, ki vsebinsko nadgrajuje osrednjo oddajo 24UR ob 19. uri. V oddaji v strnjeni obliki predstavijo najpomembnejše novice dneva, dodajo pa tudi najnovejše večerne dogodke iz Slovenije in tujine. Informativno oddajo 24UR sicer že dolga leta vodita dva dobro znana in ustaljena voditeljska para. Prvega sestavljata Darja Zgonc in Edi Pucer, drugega pa Petra Kerčmar in Jani Muhič.

Nov termin predvajanja

Na sporedu je od ponedeljka do petka, praviloma po večernem programu, ura pa se lahko spreminja.

In prav to se bo zgodilo v tem tednu. Po novem bo na sporedu prej kot običajno. Ali je razlog to, da želijo še bolj konkurirati Odmevom, ki so nacionalki na sporedu ob 22.10?