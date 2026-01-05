Ste slišali, kako Tina Gaber Golob odgovarja kritikom? »Ženske smo druga drugi ...«

Po tem, ko je OnaPlus predzadnji dan decembra medijsko odmevno naznanila novo kolumnistko, slovensko prvo damo Tino Gaber, se je oglasila nekdanja vodja državnega protokola Ksenija Benedetti in sporočila, da po sedmih letih odhaja in ne bo več pisala kolumn za omenjeno revijo. Kot vzrok je navedla nestrinjanje s sokolumnistko. Takole se je na njeno potezo odzvala Tina Gaber Golob ...

»Spoštujem odločitev gospe Benedetti in upam, da se bova kdaj imeli priložnost spoznati tudi osebno,« je začela. »Pisanje kolumne sem sprejela kot izziv po povabilu simpatične novinarke Dela, ki je želela v branje pritegniti tudi mojo generacijo ter zanjo pomembne teme,« piše žena premierja.

Glede očitkov o prosti dostopnosti kolumne, ki ni omejena zgolj na naročnike edicije Onaplus, je Golobova poudarila: »Odločitve o tem, katere kolumne so odklenjene ali zaklenjene, so v pristojnosti uredništva, na te postopke nimam vpliva, niti se nanje ne spoznam. /.../ V svetu, ki je že tako prežet z negativnostjo in razdori, ostajam pri prepričanju, da ženske največ naredimo druga za drugo z medsebojno podporo in spoštovanjem,« meni. Jedro njenega odziva je torej poziv k solidarnosti. Nova kolumnistka pravi, da je v času negativnosti še toliko pomembnejše, da si ženske stojijo ob strani.

»Navsezadnje moja generacija žensk stoji na temeljih številnih močnih žensk, ki so pred nami odpirale prostor, zato je toliko pomembnejše, da smo druga drugi veter v krila,« je sklenila.