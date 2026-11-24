Tadej Oblak je s svojo ustvarjalnostjo in kuharskim znanjem navdušil sodnike priljubljene oddaje MasterChef Slovenija ter si priboril mesto v velikem finalu. A le malokdo ve, da ima priljubljeni tekmovalec tudi znanega mlajšega brata, ki slovenske barve zastopa na svetovnih smučarskih skakalnicah. Gre za 25-letnega Roka Oblaka, ki se vse bolj uveljavlja med najboljšimi slovenskimi skakalci. Medtem ko Tadej svoje sposobnosti dokazuje za štedilnikom, Rok uspehe niza na skakalnicah. Tadej je po poklicu grafični oblikovalec in vizualni umetnik, del svoje življenjske poti pa je preživel tudi v Amsterdamu. V MasterChefu je nase opozoril z izvirnimi kombinacijami okusov, dovršenimi krožniki in pogumom pri eksperimentiranju. Njegov mlajši brat je medtem predan smučarskim skokom, v katerih že dosega odmevne rezultate. Rok je član kluba SSK Norica Žiri in slovenske reprezentance v smučarskih skokih. V pretekli sezoni svetovnega pokala je osvojil 83 točk in v skupnem seštevku zasedel 40. mesto. Njegova najboljša posamična uvrstitev med svetovno elito je 16. mesto v nemškem Willingenu, poleti pa je na tekmi velike nagrade v poljski Wisli osvojil tretje mesto in prvič stopil na zmagovalni oder.

Brata sta si blizu že od otroštva in drug za drugega stiskata pesti

Rokovi uspehi niso ostali neopaženi pri strokovnem vodstvu slovenske reprezentance, saj ga je glavni trener Robert Hrgota uvrstil med štiri skakalce za uvodne tekme svetovnega pokala v norveškem Lillehammerju. Tam je dobil priložnost nastopiti ob Domnu Prevcu, Anžetu Lanišku in Timiju Zajcu. Za mladega skakalca je bila to pomembna potrditev dobrega dela in napredka v zadnjih sezonah. Ob njegovih športnih dosežkih pa je še posebej ponosen starejši brat Tadej. Ta je razkril, da sta si z Rokom zelo blizu že od otroštva in da redno spremljata uspehe drug drugega. »On spremlja mene v MasterChefu, jaz pa njega v smučarskih skokih,« je povedal finalist priljubljenega kuharskega tekmovanja. Ob tem se je pošalil, da imata kljub različnima področjema nekaj skupnega, saj sta oba med nastopi neverjetno »mirna«. Tadej je bratovo uvrstitev v slovensko reprezentanco z navdušenjem pospremil tudi na družbenih omrežjih. Medtem ko se sam pripravlja na odločilni kuharski obračun, Rok nadaljuje svojo pot med najboljšimi smučarskimi skakalci. Družina Oblak ima tako kar dva razloga za ponos, saj brata vsak na svojem področju dokazujeta, da jima talenta, vztrajnosti in ambicij ne manjka.