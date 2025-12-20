Ste vedeli, kako sta se spoznala Blaž Švab in njegova Lara? To je Blaž naredil prvič ... (VIDEO)

Blaž Švab je eden najbolj prepoznavnih obrazov slovenske narodnozabavne glasbe. Širši javnosti je znan kot pevec in vodja priljubljene skupine Modrijani, s katero že več kot dve desetletji polni dvorane in osvaja radijske lestvice. Poleg glasbene kariere se je uveljavil tudi kot televizijski voditelj, saj ga gledalci spremljajo v oddajah z razvedrilno-glasbeno vsebino. Njegova izbranka Lara Medved je uspešna voditeljica in modna oblikovalka ter podjetnica, ki ustvarja pod lastno blagovno znamko. Čeprav prihajata iz povsem različnih svetov, glasbenega in modnega, ju povezuje ustvarjalnost, smisel za estetiko in sproščen odnos do življenja, kar sta pokazala tudi kot gosta v oddaji Nedeljsko popoldne.

Njuna zgodba pa se ni začela ob glasbi ali modi, temveč povsem spontano. Spoznala sta se na dogodku, kjer je Lara stala pred ograjo s prijatelji, Blaž pa je zbral pogum in ji ponudil, da jih fotografira. Ko mu je zaupala telefon, je uporabil domiseln trik – poklical je samega sebe in si tako zagotovil njen kontakt. »Dober trik, kajne? To sem naredil prvič,« je v smehu priznal v oddaji Nedeljsko popoldne. Prav ta sproščena in nekoliko hudomušna poteza je bila začetek njune ljubezenske zgodbe, ki danes deluje trdno in iskreno.

Na vprašanje voditeljice Bernarde Žarn, katero pisem je najprej napisal za Laro, je Lara odgovorila, da ne ve. Blaž je hitro vskočil, da je napisal eno balado, ki jo je potem dal drugemu bendu. In Lara je padla v smeh ob tej izjavi. Blaž je povedal, da Lara ni imela pojma, kdo so Modrijani: »Enkrat na radiu je slišala Modrijane in rekla, Ej Blaž, ti pa ne pojejo tako slabo. Pač ni iz tega filma,« je zaključil Blaž in priznal, da Larino delo vedno komentira zelo podrobno in kritično, ga pa Lara ne jemlje resno. »Nimam avtoritete,« je zaključil.