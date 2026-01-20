Ste vedeli, zakaj junaka Miho Deželaka kličejo tudi »Lassie se vrača«? (VIDEO)

Programski direktor Radia 1 Andrej Vodušek, s strani sodelavcev ljubkovalno poimenovan Gargamel, je razkril, kakšen vzdevek ima na radiu junak Miha Deželak.

»Moj prijatelj Miha je dobitnik nagrade Lassie se vrača. To je nagrada, ki jo podelimo tistim, ki mislijo, da je sosedova trava bolj zelena. In gredo v drugo firmo delat. Ampak se potem kmalu vrnejo. Miha je absolutni rekorder glede tega. Miha se je vrnil isti dan. Imel je poslovilko in je šel, ampak je že dopoldan klical, če se lahko vrne. In smo ga sprejeli. Z veseljem, ker je res faca,« je pojasnil Gargamel.

Med t.i. roastanjem, ko so si ga privoščili sodelavci, pa ni pozabil povedati, da Denisa Avdića sploh ne posluša, ker bi ga sicer lahko infarkt. »Star si!«, mu ni ostal dolžan Avdić.

Andrej Vodušek, za sodelavce Gargamel FOTO: Radio 1

Še veste, kdo je Lassie? Pojasnilo za naše mlade bralce, ki v duhu časa, ko mladi visijo samo še na mobilcih in knjige nabirajo prah na policah, ne poznajo izraza »Lassie se vrača«. To je knjiga pisatelja Erica Knighta. Govori o psici pasme škotski ovčar, ki jo mora družina zaradi revščine prodati. Prodajo jo bogatemu vojvodi, ki jo odpelje na svojo posest, a Lassie je zvesta svoji pravi družini in ji nekajkrat uspe pobegniti ter se znova vrača domov.

Oglejte si celoten videoposnetek Gargamela na žaru