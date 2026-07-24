Ste videli, kaj počne Anže Logar? Smeji se mu do ušes

Medtem ko se je večina poslancev v dneh po začetku parlamentarnih počitnic že razkropila po sosednji hrvaški obali – spomnimo, včeraj smo poročali, da Matjaž Han že tradicionalno dopustuje na Pagu, Asta Vrečko na Lošinju, pod palmami pa že uživata tudi Elena Zavadlav Ušaj in Katja Kokot –, se je poletnemu uživanju predal tudi Anže Logar.

Njegov najnovejši utrinek z družbenih omrežij dokazuje, da si je vzel oddih, kakršen se za vroče poletje spodobi. Objavil je fotografijo, na kateri brez skrbi v kopalkah, s slamnikom na glavi in s sončnimi očali lagodno sedi na zložljivem stolčku. S prekrižanimi nogami uživa v senci borovcev, ki rastejo na skalah čisto ob morju. Kulisa je prava poletna pravljica: sinje modro in v soncu lesketajoče se morje, dišeče borove iglice in popolna brezskrbnost s širokim nasmehom na obrazu. Zraven pa je pripisal: »Skok poletja 2026… Predpriprava,« s čimer je spomnil na svoj nedavni podvig, ko je v skladu s svojimi predvolilnimi obljubami predlagal preoblikovanje Specializiranega državnega tožilstva (SDT) v nov tožilski organ »Skok«, predlog pa je vlada že potrdila.

Logarjev morski odklop tako predstavlja popolno nasprotje dopustniškim navadam njegovega nekdanjega strankarskega šefa Janeza Janše. Prvi mož SDS namreč ostaja zvest gorski idili in se je te dni namesto k morju odpravil na zahtevno turo v severno steno Triglava, kjer mu je ob plezanju družbo delal celo mladi kozorog.