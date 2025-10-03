Ste videli, kaj videli, kaj je Urška Klakočar Zupančič strastno zakričala svojemu Boru? (FOTO)

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je znova poskrbela za val čustev na družbenih omrežjih. Tokrat ne zaradi politike, temveč zaradi ljubezni. Po literarnem večeru v Pesnici pri Mariboru je namreč javno, glasno in brez zadržkov sporočila svojemu izbrancu Boru Zuljanu: »Ljubim te!«

Urška je bila gostja legendarnega Toneta Partljiča, na odru pa je bil z njima tudi Bor Zuljan, ki je poskrbel za glasbeno spremljavo.

Na facebooku je svojemu izbrancu namenila romantične besede. FOTO: Facebook/zaslonski Posnetek

V objavi na družbenih omrežjih je Klakočar Zupančičeva zapisala: »Preteklost nas opominja, da se stvari in dogodki ponavljajo ... v drugi vsebini in drugačnem času, vendar v isti obliki ... Hvala, Tone Partljič, da sem lahko bila tvoja gostja v Pesnici pri Mariboru in hvala, dragi Bor Zuljan za tvojo skladbo in besede. Če bom napisala, da te ljubim, me bodo nekateri obsojali, da se kaj takega zame ne spodobi. Zato bom zakričala. Ljubim te!«

Zuljan se na objavo ni oglasil z dolgim govorom — zadostovali so trije rdeči srčki, ki povedo več kot tisoč besed.