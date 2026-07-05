Ste videli, kako aktivno je Janša preživel proste trenutke? V tej vlogi ga morda še niste videli (FOTO in VIDEO)

Vročinski val v Sloveniji je minil in temperature so postale precej bolj znosne. Zadnji dnevi so bili tako precej bolj primerni za kakšna zunanja opravila. Izkoristil jih je tudi slovenski premier Janez Janša, ki je poprijel za kosilnico in koso in se lotil košnje. Kako je bilo to videti, je pokazal na slikah in v videu, ki jih je objavil na Facebooku in Instagramu.

Sodeč po slikah, se prvak SDS košnje ni lotil sam, ampak sta pomagala tudi sinova, zdi pa se, da je pomagala tudi njegova žena Urška Bačovnik Janša. V eni od objav je Janša zapisal, da gre za pozno gorsko košnjo, v drugi pa »šolske počitnice kot nekoč«. Slike Janše pri tem opravilu si lahko pogledate tukaj, video pa spodaj.

To sicer ni bilo prvič, da smo lahko videli, da je Janša kosil travo. Že pred leti je objavil posnetke, na katerih ga lahko vidimo, kako ravna in brusi koso, nato pa tudi med samo košnjo.