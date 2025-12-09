Ste videli, kako ganljive besede je Anže Logar namenil Evi Irgl? (FOTO)

Poslanka Eva Irgl praznuje rojstni dan. Ob tej priložnosti ji je nekaj lepih besed namenil tudi njen strankarski kolega in prvak Demokratov Anže Logar. »S svojo pogumnostjo, srčnostjo in jasno držo dokazuješ, da se da politiko delati drugače. Ob vsem tem si tudi zgled kulture dialoga ter medsebojnega spoštovanja. Vesel sem, da skupaj soustvarjamo zgodbo Demokratov za uspešno Slovenijo,« je zapisal na instagramu.

Pot Eve Irgl in Anžeta Logarja se je zares stkala jeseni 2024, ko je dolgoletni obraz SDS najprej odkorakal iz stranke po 25 letih članstva in napovedal, da začenja »stranko politične širine«, pri čemer je jasno dal vedeti, da na to pot ne gre sam. Kmalu zatem je po približno dveh desetletjih sodelovanja s SDS odhod oznanila tudi Irglova in se pridružila Demokratom.

Praznuje 49. rojstni dan

Eva Irgl je slovenska političarka in nekdanja televizijska voditeljica, rojena 9. decembra 1976 v Šempetru pri Gorici, ki je v slovenski politiki prisotna že dve desetletji. V mladosti je končala gimnazijo v Ajdovščini, nato pa študirala na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, med študijem pa je zaslovela kot voditeljica razvedrilnih oddaj na Televiziji Slovenija. Leta 2004 je bila prvič izvoljena v državni zbor na listi SDS in je mandat poslanke uspešno podaljševala na vseh naslednjih volitvah.